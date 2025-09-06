Joe Jonas marque le premier essai de la saison de Top 14... puis se blesse au genou

Un premier quart de folie pour lancer la saison de Top 14, et un sacré ascenseur émotionnel pour l’arrière du Stade français Joe Jonas. Il lui a d’abord fallu moins de 5 minutes pour inscrire le premier essai de cet opus 2025-2026. Suite à un duel aérien disputé et un ballon tombé au sol, les Parisiens ont pu contrer-attaquer et se mettre dans l’avancée.

Sur un beau lancement de jeu dans le camp montalbanais, Jonas est venu demander le ballon à hauteur et, lancé à pleine vitesse, a tranché le rideau défensif du promu telle une lame chaude dans une motte de beurre.

LE STADE FRANÇAIS LANCE LA SAISON DE TOP 14 ⚡️ Sur un super mouvement collectif, Joe Jonas offre aux Parisiens le premier essai de cette saison 25/26 au @SFParisRugby🏉 Suivez la première journée de TOP 14 en direct TOUT CE SAMEDI sur CANAL+ 📺#SFPUSM pic.twitter.com/h66QG9FWRA — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 6, 2025

Le genou a vrillé

Un petit événement en soi, le dernier essai du virevoltant Sud-Africain remontant à novembre 2024 et le derby francilien contre le Racing 92. Il n’a malheureusement pas eu beaucoup de temps pour savourer cette entame parfaite. Toujours dans le premier quart d’heure (14e), l’ancien Biarrot a reçu un ballon arrêté et, n’ayant pas pu mettre les gaz, s’est fait plaquer fort par le premier centre adverse John Thomas. Sa jambe plantée au sol s’est retrouvée en porte-à-faux et son genou a effectué une vilaine torsion vers l’extérieur.

Impossible alors pour lui de continuer la partie. Les soigneurs parisiens lui ont fait les tests d’usage et lui ont posé ensuite une grosse atèle. Il faudra attendre les examens médicaux pour savoir si les ligaments sont touchés et voir l’ampleur des dégâts mais il se pourrait que Joe Jonas doive rester en dehors des terrains pour au moins quelques semaines.