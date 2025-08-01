« Je rentre chez moi et je dors » : Selevasio Tolofua raconte sa prépa intense avec l’ASM

Le troisième-ligne centre Selevasio Tolofua (28 ans, 2 sélections) est l’une des recrues phares de l’ASM pour la saison qui arrive. Formé à Toulouse et passé par le RCT ces deux dernières saisons (40 feuilles de match ; seulement 17 la saison passée dont 7 titularisations), il arrive en Auvergne pour se relancer et, avant tout, gagner du temps de jeu.

Parti précipitamment alors qu’il lui restait une année de contrat avec Toulon, l’ancien Toulousain entend mettre à profit sa polyvalence en troisième-ligne (centre de formation, mais tout aussi opérationnel sur les flancs) pour creuser son trou dans l’effectif clermontois.

Si son intégration dans son nouveau club s’est déroulée parfaitement, en revanche son acclimatation semble plus dure – physiquement – que ce qu’il pensait. « C’est très dur, mais il faut passer par cette case-là pour bien démarrer la saison. Personne n’aime ces moments-là », rigole-t-il auprès de nos confrères de La Montagne.

« Je ne pense pas avoir déjà connu une préparation aussi intense dans les clubs dans lesquels je suis passé. Franchement, on a démarré fort. Je n’ai pas encore eu le temps de découvrir la ville. Honnêtement, je rentre chez moi et je dors ! »

Le petit frère de Christopher Tolofua (31 ans, 7 sélections) raconte avoir saisi l’opportunité d’être prêté à l’ASM pour un an avant de basculer complètement son contrat l’année suivante. « Moi, j’ai besoin de jouer, de prendre du plaisir et de me régaler. J’ai donc eu cette opportunité de venir à Clermont et c’est avec joie que j’aborde cette nouvelle saison en “jaune et bleu” », assure-t-il même si, comme à Toulouse et Toulon, il devra faire avec la concurrence à son poste.

« Oui, il y a du monde. Mais il y a du monde partout. Ce qui est important, c’est que chacun joue à son meilleur niveau quand il est sur le terrain. Donc, à nous de nous entraîner fort. Après, je peux aussi jouer 6 ou 7, même si je suis venu pour jouer en 8 », dit-il.

L’an passé l’ASM a terminé à la 5e place de Top 14 après une saison en dents de scie.

