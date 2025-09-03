Édition du Nord
TOP 14

Fred Quercy (Montauban) exhume son histoire douloureuse avec le Top 14 : "On nous laissait pourrir en Espoirs"

Le capitaine de Montauban Fred Quercy a inscrit un des essais de son équipe en finale de la Pro D2 2024-2025 contre Grenoble (Photo by VALENTINE CHAPUIS/AFP via Getty Images).

Fred Quercy (34 ans) est à l’image de son club de Montauban cette année au moment d’attaquer le Top 14 : inattendu et atypique. Incroyablement spontané, aussi, loin des communications très formatées d’usage dans l’élite du rugby français. Une division qu’il a brièvement connue dans ses jeunes années de rugbyman, il y a un peu plus de dix ans du côté de Montpellier.

Dans un entretien presque déconcertant de franchise accordé à RugbyPass, le troisième ligne et capitaine de l’USM est revenu en longueur sur cette période dont il garde des souvenirs amers et sur ce championnat qui s’est refusé à lui pendant si longtemps avant de lui rouvrir les bras au crépuscule de sa carrière.

 

Quel sentiment vous anime au moment de retrouver le Top 14 ?

“C’est une fierté de rerentrer dans le meilleur championnat du monde. Est-ce le bon moment ? Je ne suis pas sûr physiquement d’être prêt à pouvoir donner le meilleur de ce que j’ai pu donner dans ma carrière. J’ai pu par exemple courir à 30 km/h il y a quelques années alors qu’aujourd’hui, je dois être à 27 à fond… J’aurais donc aimé revenir plus tôt, au meilleur de mes capacités, mais je suis en tout cas très fier qu’on puisse amener ce maillot de Montauban en Top 14.”

Aviez-vous fait une croix sur le Top 14 jusqu’à ces derniers mois ?

“Je ne m’étais pas imaginé rejouer en Top 14, c’est vrai. Je sais que ça va en imposer fort physiquement même si le jeu est différent, qu’on va beaucoup tourner et qu’au final ça me coutera peut-être même un peu moins. Cela ne me fait pas peur. Je ne me suis jamais inquiété par rapport au rugby. Je me dis que ce sont des hommes en face, pas des surhumains. Ils sont juste censés être meilleurs que la plupart d’entre nous mais j’ose espérer qu’on a aussi mérité notre place parmi eux.”

“J’ai fait partie des générations sacrifiées à Montpellier”

Quels souvenirs gardez-vous de votre première expérience en Top 14, lors de vos débuts en professionnel à Montpellier (2013-2015) ?

“J’étais jeune et pas tant que ça non plus. J’ai fait partie des générations sacrifiées de Montpellier. On était une quinzaine de joueurs à pourrir en Espoirs jusqu’à 22 ans (avant 2019, la catégorie Espoirs était celle des – de 23 ans, contre – de 21 ans depuis, ndlr). On n’avait aucune confiance des coachs, rien. C’était lamentable. Cela a énormément changé aujourd’hui et j’en suis très content. Je pense qu’un discours comme le mien fait aussi du bien aux jeunes de mon club, qui ont 20, 21 ans et qui sont dans l’équipe pro depuis un ou deux ans.”

Que leur dites-vous ?

“Je leur dis : ‘vous avez de la chance, profitez-en et soyez sérieux. Comprenez que le rugby a changé en dix ans, que tout est mis en œuvre pour que vous puissiez réussir jeune et qu’on puisse vous amener au plus haut niveau le plus rapidement possible. Ce n’était pas le cas avant.’ C’était un rêve éveillé pour moi d’arriver avec les pros à Montpellier, qui était une grosse cylindrée à l’époque. Il y avait six internationaux devant moi, c’était génial mais il n’y avait pas de place pour nous.”

C’est-à-dire ?

“On sentait bien qu’on ne les intéressait pas. On était en plus payés au lance-pierre. Si ce n’est le fait d’arriver en pro – car j’avais travaillé longtemps pour ça – je n’en garde pas de bons souvenirs. Rien de positif, ni des entraîneurs, ni des mentalités, ni de la façon dont on était traités. Je crois qui si on devait revenir à ça aujourd’hui, 80% des jeunes de 18 à 23 ans arrêteraient le rugby.”

“J’ai vu des potes à moi dans le dur”

À ce point ?

“Oui, on n’était même pas considérés. Pour être poli, je dirais qu’ils n’en avaient rien à faire de nous. C’était violent ! On parle de santé mentale aujourd’hui et je peux vous dire que j’ai vu des potes à moi dans le dur. Ils sont passés du Top 14 à arrêter complétement le rugby. Quand je suis arrivé, on sortait d’un titre de champions de France Espoirs donc ils étaient plus ou moins obligés de nous faire monter à l’étage au-dessus.”

Mais ?

“Mais on pourrissait en pros, avec notre actuel grand sélectionneur de l’équipe de France Fabien Galthié qui est je crois la moins bonne personne sur Terre. Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j’ai eu, indiscutablement – et pourtant j’en ai eu des bons dans ma carrière – mais aussi la plus grande m**** sur le plan humain. Pour en revenir à aujourd’hui, les jeunes ne réalisent pas tout ça, c’est normal pour eux d’être intégrés avec des gars qui ont dix, douze ans de carrière d’avance sur eux. Je trouve ça génial, c’est une très bonne chose. Mais ce n’était pas ça avant et on voyait les conséquences de tout ça sur l’équipe de France. Heureusement que cela a changé.”

C’est vrai que le XV de France a vécu une période noire entre 2012 et 2019…

Oui et c’était lié. L’équipe de France devenait catastrophique, plus rien n’allait. Il n’y avait que des vieux, qui ne s’en sortaient plus. Les jeunes étaient là mais on ne s’en servait pas. Un serpent qui se mordait la queue ! Du jour au lendemain, ils ont enfin intégré tous les jeunes d’un coup dans les équipes. Le niveau de la sélection n’a pas augmenté tout de suite mais quand ces jeunes ont atteint le niveau professionnel, l’équipe de France est devenue énorme et elle possède aujourd’hui un vivier incroyable.

Vous estimez-vous comme la dernière génération à ne pas avoir bénéficié des mêmes conditions de développement ?

« La dernière génération qui a subi le recours massif et systématique aux étrangers dans le Top 14. Je me souviens, à Montpellier, quand un troisième ligne s’est blessé, nous étions trois jeunes à attendre notre tour, avec un niveau très correct. On n’attendait que ça. Mais non, on a préféré faire venir un joker médical pour quatre matchs. Pourtant j’avais déjà joué avec les pros, et ils étaient contents de moi. Mais ils ont préféré appeler un joueur de deuxième division anglaise, inconnu au bataillon et nul à c****. Il a fait 4 matchs, ils lui ont dit ‘tu es nul, tu dégages’, et au final j’ai fait le dernier match ! C’était tellement irrespectueux.”

“Je ne sais pas si je le mérite, mais je sais que personne ne m’a aidé donc je suis content d’y être arrivé tout seul”

Cette décennie en Pro D2 vous a-t-elle permis de retrouver confiance en votre rugby ?

“Ma carrière a quand même été très compliquée. On ne m’a pas fait beaucoup de cadeaux. Aujourd’hui, je suis très heureux d’en être là. Je ne sais pas si je le mérite, mais je sais que personne ne m’a aidé donc je suis content d’y être arrivé tout seul. J’ai eu deux ou trois opportunités durant ma carrière de revenir en Top 14, on m’a vite pourri et enterré pour rester en Pro D2… c’est comme ça. Peut-être aussi que mon jeu se prête plus à la Pro D2 mais j’aurais aimé me mesurer à d’autres choses.”

À vous entendre, on a le sentiment que vous avez mangé votre pain noir durant votre carrière…

“Oui j’en ai c**** ! Je n’ai pas assez gagné ma vie dans le rugby. J’ai été opéré des quatre membres, cela fait 7 ans que j’attends une prothèse dans le genou… Si un troisième ligne de 34 ans vous dit qu’il est au taquet physiquement, c’est qu’à un moment donné il ne s’est pas envoyé. Pour ma part, je n’ai jamais triché. J’ai été capitaine, fais des saisons à 25 matchs, été élu dans le XV de l’année, meilleur troisième ligne de Pro D2… et je suis quand même resté à pourrir en Pro D2. T’as forcément un peu d’aigreur après ça. Surtout quand tu vois certains mecs descendre de Top 14, que tu joues contre eux et que tu te dis : ‘c’est fade quand même !’. Enfin, c’est ainsi. J’y suis, aujourd’hui, en Top 14, je suis content, j’espère pouvoir maintenir mon club et laisser plus tard la place aux jeunes.

Justement, qu’attendez-vous de cette saison de Top 14 avec Montauban, où tout le monde ou presque vous enterre déjà ?

“Les matchs, il faut quand même les jouer. Je crois qu’on a déjoué pas mal de pronostics déjà l’an dernier. On a cloué le bec à Brive qui était champion de France depuis des semaines avant de nous recevoir. On les aurait joués 100 fois, on aurait peut-être perdu 95 fois mais on a gagné celui qu’il fallait gagner. Donc qu’on nous enterre, ce n’est pas grave. On n’a peut-être pas notre place en Top 14 pour beaucoup de monde mais on a en tout cas gagné les matchs qu’on devait gagner pour y être et je ne veux pas qu’on se pose en victime. On ne sait pas où on va. On prendra peut-être des raclées à tous les matchs, auquel cas on baissera le caquet. Et peut-être aussi qu’on fera des jolis trucs comme Vannes a su le faire l’an dernier. On essaiera de gratter un maximum de points partout pour tenter de nous maintenir.

Comments on RugbyPass

D
DP 28 minutes ago
'This is it. A seat at the top table': Springbok Women head into 'uncharted territory'

We all know they are going to get absolutely smoked. I would like to see them score a couple of tries as they continue to evolve. Love how far they’ve come.

1 Go to comments
D
DP 30 minutes ago
Two doping charges levelled at Springbok Asenathi Ntlabakanye

And the Kiwis are all wife beaters, what a surprise.

2 Go to comments
B
BA 32 minutes ago
Black Ferns welcome back key duo from injury for World Cup quarter-final

Brunt and Tanya are both injured Risi had a player fall on her lower leg and limped around for awhile but she did play on so probably more rest as she is top dog at 9 Joseph could do with more game time

4 Go to comments
C
CG 1 hour ago
Two doping charges levelled at Springbok Asenathi Ntlabakanye

The saffers are all Rio’s junkies, what a surprise

2 Go to comments
P
PickOllieMathisYeowRazorYouCoward 1 hour ago
NPC team lists reveal two All Blacks backs released to play

No comparison (Ollie has a far superior skillset), and I know they probably won’t select him until next year at the earliest.

Which is a short sighted by our selectors.



...

23 Go to comments
F
Francisco Roldan 1 hour ago
How the All Blacks' synergy won the battle of Eden Park

I'm convinced that defenses contribute enormously to winning matches. With a solid defense, the attacker begins to pay a progressive mental toll. I've admired RSA's defense in recent years, but in the matches of 2025, being "stretched out to the edges" gave up a lot of space.

201 Go to comments
B
BA 2 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

no doubt he played a bit for the ABs 7s too straight out of school but didn’t play much last season as think might been injured he got the wheels

78 Go to comments
S
SC 2 hours ago
NPC team lists reveal two All Blacks backs released to play

LMAO. Are you seriously comparing Mathis to Richie McCaw?

A lot has changed to the structures of NZ Rugby since 2001.



...

23 Go to comments
S
SC 2 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

I think Razor really hoped that Tavatavanawai was going to be a impact bench player and he never really did much off the bench in his two 20 minute opportunities, in fact he kicked or passed every time rather than doing what he is best at- bulldozing runs up the middle.

At the same time, Tupaea took advantage of his opportunities off the bench and added impact, plus showed he could cover both 12 and 13.



...

78 Go to comments
S
SC 2 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

Jordan, McKenzie, and B. Barrett have all dropped high balls the past two tests. Single out Jordan if it makes you able to paint the narrative you want but Jordan has more good days under high ball than poor , same as McKenzie and Barrett (Jordan was immense in the Super Rugby Grand Final catching every high ball while McKenzie struggled for instance).

I would have selected Jordan at right wing, not because he is not an outstanding fullback as he clearly is, but because I want the best goal kicker on the pitch for 80 minutes and that is clearly McKenzie so he needs to be selected at fullback.



...

78 Go to comments
B
BP 3 hours ago
All Blacks will be licking their lips after hearing Bok's comments

Is this piece meant to publicise the 15s game? Why even mention 7s?

4 Go to comments
S
SC 3 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

All Super Rugby and NPC teams have GPS systems stitched into their jerseys that All Black coaches have access to.

78 Go to comments
H
Hammer Head 3 hours ago
All Blacks will be licking their lips after hearing Bok's comments

I’m licking my lips right now

4 Go to comments
N
NB 3 hours ago
How the All Blacks' synergy won the battle of Eden Park

I don’t know Fran, but it took SA half an hour to get with the intensity of the game and by then they were 17-3 adrift! They will be very annoyed they gave away two soft tries at the front end. Looking forward immensely to Wellington, if that Bok backline does gel it could be something special.😁

201 Go to comments
N
NB 3 hours ago
Why Australian rugby is on the rise with home World Cups looming

Yep I think you have to give Joe huge credit for the way he has approached the job, with long-terms aims in mind. Kudos.

I did make it Exeter last weekend, good game down there and more of a contest by the Scots than the score indicated.



...

70 Go to comments
N
NB 3 hours ago
Why Australian rugby is on the rise with home World Cups looming

I cannot be certain but I believe there was a powerplay towards the end of the appointment process, and part of LK’s deal may have been that he got a clean tilt at the RWC. I doubt he wanted to work as an assistant again.

70 Go to comments
D
Derek Murray 4 hours ago
Why Australian rugby is on the rise with home World Cups looming

I’m surprised to hear you say that. I thought RA did everything they could to keep him and the extension was a result of that effort, but also a demonstration that they failed.

70 Go to comments
P
PaPaRumple 4 hours ago
Jake White: Rassie's brave Boks call may spell the end for some

Bro this guy FL is the biggest troll on this site. Ignore him, I think he was touched by a South African man as a child and now has a chip on his shoulder or something. Or maybe it's just because he supports England who have all the money in world rugby but none of the trophies. Either way he is not worth wasting you time on.

10 Go to comments
F
Flankly 4 hours ago
All Blacks will be licking their lips after hearing Bok's comments

If both teams aren’t “licking their lips” then they are all in the wrong profession.

4 Go to comments
F
Francisco Roldan 5 hours ago
How the All Blacks' synergy won the battle of Eden Park

The Springboks are undoubtedly undergoing a process of change, both in their squad and in their approach to play, which limits the scope of their executions. In contrast, NZL has probably begun an upward curve that, like the Wallabies, is able to capitalize more effectively on RSA's weaknesses. I just finished watching the match in detail last night, and in my opinion, NZL adapted more quickly than RSA to the adverse weather conditions. RSA planned the week with the weather forecast spread out in the palm of their hand...?

201 Go to comments