Faute de visa, les All Blacks 7s s'envolent pour les USA sans leur coach

Ce n’est pas une faute commune quand il s’agit du circuit mondial de rugby à 7, habitué à parcourir le globe tout au long de l’année. Mais ce mardi 3 mars, l’avion des All Blacks Sevens a décollé en direction de l’Amérique du Nord, sans son entraîneur-chef, Tomasi Cama. Nommé en août 2023, celui-ci a pourtant déjà eu l’occasion de voyager et d’enchaîner les tournois à l’étranger depuis presque trois ans.

Or, là, il semble que cette fois le processus administratif ait été grippé. La bévue a été révélée par la fédération néo-zélandaise de rugby qui a mis en avant un problème de visa, un retard dans le retour de la demande de visa du coach. Rien n’a filtré sur la raison du délai : une demande partie trop tard de Nouvelle-Zélande ou un durcissement de l’obtention des visas aux États-Unis ?

NZ Rugby reconnait le contretemps

« L’entraîneur principal des All Blacks Sevens, Tomasi Cama, ne se rendra pas avec l’équipe à Vancouver et à New York pour les étapes de la série HSBC SVNS, après avoir été informé que sa demande de visa ne pourrait pas être traitée à temps pour voyager avec l’équipe, qui s’envole aujourd’hui (mardi 3 mars) depuis la Nouvelle-Zélande », indique le communiqué de la NZR.

« L’entraîneur adjoint Willie Rickards assumera les fonctions d’entraîneur principal pour les deux tournois, avec Scott Curry comme entraîneur adjoint. »

Curry a pris sa retraite du rugby professionnel en 2024 après une carrière de 14 ans chez les All Blacks Sevens, ayant succédé à DJ Forbes en tant que capitaine de l’équipe en 2015.

Un contretemps qui vient ternir la réputation de maîtrise des All Blacks

En Nouvelle-Zélande, les médias mettent deux éléments en avant pour analyser ce contretemps. Déjà la restructuration qui touche la fédé après le départ de son directeur général, Mark Robinson, à la fin de l’année dernière. Ensuite, ce qui est un peu plus embêtant, c’est la volonté des All Blacks de justement investir le marché nord-américain, même si le XV reste plus populaire que le 7 avec la force du navire amiral All Blacks.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la tournée dite « Rugby’s Greatest Rivalry » et le choc programmé face aux Springboks à Baltimore, au M&T Bank Stadium, le 12 septembre, première opposition entre les deux nations sur le sol des États-Unis, est présenté comme un évènement historique devant potentiellement 70 000 personnes.

Ainsi, dans ce contexte, voir la sélection à sept voyager en Amérique du Nord sans son entraîneur principal renvoie une image pour le moins maladroite, loin de la maîtrise habituellement associée au label All Blacks.

Le tournoi de Vancouver a lieu les 7 et 8 mars et celui de New York le week-end suivant. La Nouvelle-Zélande occupe la troisième place du classement du HSBC SVNS à mi-saison, sa première victoire à Dubaï lui ayant permis de prendre huit points d’avance sur la France et l’Australie, qui occupent la quatrième place.

