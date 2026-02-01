En configuration faux-doublon, le Top 14 s'invite aussi à Marcoussis : « Ça branche pas mal »

À l’approche du match d’ouverture du Tournoi des Six Nations ce jeudi entre la France et l’Irlande, le CNR de Marcoussis était en configuration faux-doublon ce week-end. Les 28 joueurs protégés du XV de France, complétés par les U20, se sont entraînés en jeu réel dimanche, sous les yeux de quelques 800 supporters venus braver la pluie pour applaudir Dupont, Jalibert et consort.

Un week-end forcément inhabituel pour ces Bleus, puisque sans match, qu’ils ont aussi occupé en gardant un oeil plus attentif sur les résultats de leurs clubs respectifs, sur le pont pour la 16e journée de Top 14.

« On regarde par petits groupes le multiplex selon les matchs qui nous intéressent, raconte Laurent Sempéré, responsable de la mêlée du XV de France. Et ça branche pas mal ! C’est intéressant, on voit qu’on est tous des passionnés, des mordus car on pourrait faire autre chose de ce temps mais on préfère regarder les matchs. Cela crée une bonne ambiance sur nos week-ends à Marcoussis. »

Dimanche soir, les petits groupes se rejoindront en un seul pour regarder l’affiche de clôture de la 16e journée entre la Section paloise et Toulon, au-delà des huit représentants de ces deux clubs présents au CNR. Une nouvelle occasion de « brancher » mais surtout de resserrer un peu plus les liens à quatre jours du choc face au XV du Trèfle.