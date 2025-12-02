Émilien Gailleton out pour au moins six semaines

Le trois-quart centre international de Pau Émilien Gailleton, victime d’une luxation de l’épaule gauche dimanche 30 novembre contre La Rochelle (53-33), manquera au moins six semaines de compétition, a appris l’AFP mardi auprès d’une source proche du club.

Gailleton s’est blessé à la 48e minute du match face aux Maritimes lors d’une lutte au sol après une contre-attaque de son équipe. Il a quitté peu après la pelouse en se tenant l’épaule.

Dès lundi soir, Gailleton (11 sélections) avait posté sur son compte Instagram « +5 pts et une épaule en moins. À dans quelques mois… ».

Dès lundi soir, Gailleton (11 sélections) avait posté sur son compte Instagram « +5 pts et une épaule en moins. À dans quelques mois… ».

Les examens ont confirmé une absence d’au moins six semaines.

Gailleton, qui est âgé de 22 ans, va désormais consulter un spécialiste pour déterminer si une opération est nécessaire. Dans ce cas, son absence pourrait durer environ quatre mois et le priverait du prochain Tournoi des Six Nations.

Autre international béarnais blessé dimanche, le deuxième ligne Jimi Maximin, victime d’une commotion et d’une blessure à l’œil à l’échauffement, a rejoint l’infirmerie pour une à trois semaines minimum.