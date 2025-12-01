Courtney Lawes : une pige au Stade français ?

L’ancien deuxième ligne du XV de la Rose Courtney Lawes pourrait ne pas en avoir fini avec le très haut niveau. À 36 ans, le géant anglais installé à Brive en Pro D2 est au cœur de nombreuses rumeurs en France. Le Midi Olympique assure même que le Stade Français Paris étudie sérieusement la possibilité de le faire venir dans la capitale, après le départ du deuxième ligne Baptiste Pesenti pour Pau.

À Paris, les dirigeants réfléchissent à un contrat qui ne se limiterait pas à son apport sur le terrain. Lawes pourrait également jouer un rôle clé dans l’accompagnement de deux jeunes espoirs très suivis au poste, Kamilo Turagacoke et Reinhardt Botha. La connexion avec Paul Gustard, qu’il a connu lors du cycle 2016-2018 avec l’Angleterre, est vue comme un atout supplémentaire pour faciliter un éventuel accord.

Courtney Lawes motive ses coéquipiers à quelques minutes du coup d’envoi 💥 Brive / Colomiers, c’est maintenant sur CANAL+SPORT 📺 pic.twitter.com/rFgdfxRq2s — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 27, 2025

Ce possible rebond en Top 14 prolongerait une fin de carrière déjà singulière pour le quintuple Lion britannique, retraité du niveau international mais encore très performant avec Brive en Pro D2 (8e). L’Anglais n’a d’ailleurs pas perdu la cote sur le marché : ces derniers jours, son nom a également été associé aux Sharks de Sale et aux Newcastle Red Bulls, preuve que son profil continue de séduire à travers l’Europe.

La question d’une dernière grande tournée internationale a aussi plané autour de lui. Avant la dernière tournée des Lions en Australie, Andy Farrell avait expliqué être « open-minded » quant à la sélection de joueurs évoluant en France, de quoi relancer brièvement l’hypothèse d’un troisième voyage pour Lawes avec la sélection des îles Britanniques et irlandaises.

L’intéressé n’avait pas cherché à nier. Invité dans le podcast de Danny Care, Hits Different, il avait affiché clairement ses intentions. « Bien sûr que j’y serais allé, absolument », a-t-il confié. « Il y a une toute petite chance, mais si je peux être sur cette tournée, je suis assez confiant pour me faire une place dans cette équipe. C’est tout ce que je veux. »

