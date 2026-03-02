Conséquences inattendues du conflit au Moyen-Orient sur le match Italie - Angleterre

En raison des perturbations de voyage liées au conflit au Moyen-Orient, World Rugby a dû revoir au dernier moment le casting arbitral du choc Italie – Angleterre à Rome samedi 7 mars pour la quatrième journée du tournoi des Six Nations.

ADVERTISEMENT

Un assistant australien cloué au sol

Initialement désigné comme arbitre assistant sur la pelouse du Stadio Olimpico, l’Australien Nic Berry ne pourra finalement pas rallier l’Italie, son vol ayant été affecté par les restrictions de circulation aérienne imposées au-dessus de la région. Cette contrainte logistique, directement liée à l’escalade du conflit et à la fermeture de larges portions de l’espace aérien au Moyen-Orient, a obligé World Rugby à réorganiser la chaîne arbitrale pour sécuriser la tenue de la rencontre.

À l’inverse, l’arbitre australien Angus Gardner sera bien présent à Murrayfield pour la rencontre opposant l’Écosse à la France. Ce sera d’ailleurs la première fois que l’Australien arbitrera cette rencontre, alors que les hôtes n’ont remporté qu’un seul des quatre tests disputés sous sa houlette. Les résultats de la France ont connu des hauts et des bas, les Bleus affichant actuellement une série de deux défaites consécutives.

Dans ce contexte, l’instance internationale a puisé dans le vivier européen pour garantir la continuité sportive et la crédibilité du dispositif, sans exposer davantage les officiels aux risques de déplacement.

Brousset promu, Grove-White appelé

Le nouveau schéma est désormais réaménagé : le Français Pierre Brousset endosse le rôle de premier assistant, en montée d’un cran après le retrait de Berry, tandis que l’Écossais Sam Grove-White vient compléter l’équipe en qualité de deuxième assistant. Pour Grove-White, il s’agira déjà d’une deuxième apparition dans le Tournoi cette année, lui qui avait tenu la touche lors du large succès 54–12 de la France sur le Pays de Galles à Cardiff.

Au centre du dispositif, rien ne change : le Français Luc Ramos reste arbitre de champ et vivra à Rome sa grande première en tant qu’arbitre principal dans le Tournoi des Six Nations. L’Anglais ne découvre pas pour autant le personnage : avec Ramos au sifflet, le XV de la Rose n’a pas encore connu la défaite, s’étant imposé 52-17 face au Japon en juin 2024 puis 22-17 contre l’Argentine en juillet de la même année.

VIDEO

L’Angleterre, déjà habituée aux contretemps

Pour le XV de Steve Borthwick, ce nouveau rebond arbitral a des airs de déjà-vu. Lors de la troisième journée, face à l’Irlande, l’Italien Andrea Piardi avait été contraint de quitter la pelouse au bout d’une demi-heure de jeu, touché à une jambe, laissant sa place à un collègue pour terminer la rencontre.

Le spécialiste et historien du rugby James Stafford a d’ailleurs rappelé qu’il s’agissait là de la sixième fois qu’un arbitre est remplacé sur blessure lors d’un match de l’Angleterre, et de la première depuis 2011.

Le corps arbitral au complet