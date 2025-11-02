Comment Perpignan a décroché son premier point... au bout de 9 journées

Avec son 19 sur 20 jusque-là à domicile sur sa pelouse du Hameau, la Section paloise pensait avoir mission facile contre l’USAP, la lanterne rouge, samedi 1er novembre, pour la 9e journée de Top 14. Mais les Béarnais se sont fait peur jusqu’au coup de sifflet final, avec une victoire à l’énergie 27-23, grâce notamment à un essai d’Émilien Gailleton, l’un des cinq joueurs de Sébastien Piqueronies qui vont rejoindre Marcoussis pour préparer les retrouvailles contre les doubles champions du monde Springboks dans une semaine.

Victoire donc, mais sans bonus offensif, qui les laisse à un point du leader toulousain. « On est toujours content de la victoire mais on est aussi frustré. C’est une piqûre de rappel. Bravo à l’USAP qui a fait un très gros match, dans l’intensité, ils nous ont bougés. Ils ont des gros porteurs, des joueurs de grande qualité. Ils ne sont pas du tout à leur place », admettait Loïc Crédoz, troisième ligne de Pau, après la victoire face à Perpignan.

Pour Sébastien Piqueronies, l’entraîneur, l’essentiel de la rencontre était bien là. « J’espère qu’on va surtout relever la qualité de l’adversaire » disait-il, l’oeil aux aguets, en conférence de presse. « On a joué une très grosse équipe de Perpignan aujourd’hui. Je pense que le fait principal du match, il est là. Il faut être lucide et humble, reconnaître que Perpignan a fait un gros match. Aujourd’hui, ils ont prouvé que c’était une vraie équipe de Top 14. Pour moi, faut pas l’oublier. »

La vraie bonne nouvelle de la soirée est donc, une fois n’est pas coutume cette saison, venue des Catalans qui sont sortis la tête haute, décrochant un précieux bonus défensif, leur premier point de la saison. Neuf journées de championnat pour décrocher un seul point. Ce n’est pas encore une victoire, mais ça en avait tout l’air. De quoi inciter L’Indépendant à titrer en Une de son cahier Sports : « Ça, c’est l’USAP ».

« Je voudrais saluer la performance des Perpignanais, qui nous ont vraiment embêtés et qui ont été très durs dans les un contre un. Déjà, ça, il faut le préciser », notait le trois-quarts Thomas Souverbie. « En défense, ils ont beaucoup bougé, ils étaient vraiment présents avec beaucoup d’intensité. »

Un réveil, enfin, après la mise en retrait du manager Franck Azéma et l’arrivée attendue de Laurent Labit pour jouer les pompiers – comme Patrice Collazo et Karim Ghezal l’ont fait avec succès l’an passé respectivement pour le Racing 92 et le LOU Rugby. Ce week-end, c’est l’adjoint Matthieu Cidre qui a assuré l’intérim. Il a d’ailleurs rappelé en conférence de presse que « prendre un point de bonus à Pau, ce n’est pas tout le monde qui va le faire. Le dernier en date, c’est le Stade Toulousain.

« Aujourd’hui, on voulait rallumer la fierté du maillot… »

« Aujourd’hui, on voulait faire bouger les choses. On voulait rallumer la fierté du maillot et en ramenant un point, c’est quand même un bon contenu. On peut avoir de la fierté sur ce que les garçons ont fait. » Devant plus de 14 000 spectateurs, les Catalans ont livré leur prestation la plus aboutie de la saison, portés par un Posolo Tuilagi revenu avec une énergie folle, omniprésent et irrésistible pour seulement son deuxième match de reprise.

« Quand tu es au fond, tu n’as rien à perdre, tu n’as peur de rien », affirmait le trois-quarts centre et capitaine, Jerónimo de la Fuente. « Quand tu as 21 blessés et certains qui sont des titulaires, c’est difficile d’avoir de la confiance ou de savoir ce que tu peux faire sur le terrain, mais aujourd’hui, on a montré qu’on est capable d’être tous titulaires, de jouer ensemble. On a montré la fierté du club et je suis sûr que ce n’est pas fini. »

Dans le même temps, le promu Montauban (13e) ne compte plus que six points d’avance, balayé 49-7 à Bayonne. Les Basques signent au passage leur 19e victoire à domicile d’affilée, avec des doublés du talonneur Lucas Martin et de l’ailier Tom Spring.

Désormais, les deux semaines de repos qui arrivent vont permettre au club de faire le point un peu plus sereinement. Pour la 10e journée, l’USAP repartira avec un nouveau staff et avec un début de confiance retrouvé.