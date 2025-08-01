Comment la star du basket Victor Wembanyama a-t-elle atterri dans la salle de musculation du CA Brive ?

Des stars du rugby, le CA Brive en a déjà vu passer quelques-une dans ses locaux. Même en Pro D2, le club phare corrézien parvient à attirer des joueurs de renom, à l’image de son centurion anglais Courtney Lawes (105 sélections avec le XV de la Rose. Des stars du basket, en revanche, c’est beaucoup moins commun. Il en a pourtant accueilli une vraie de vrai cette semaine et n’a pas boudé son plaisir au moment de partager sur ses réseaux sociaux ce moment insolite.

Dans une vidéo, on voit en effet le pivot des San Antonio Spurs Victor Wembanyama en personne prendre la pause aux côtés de Courtney Lawes dans la salle de musculation du CAB. Un Lawes, un géant du rugby mondial dans tous les sens du terme du haut de son double-mètre, mais dont le gabarit était relativisé par les 2,22 mètres du basketteur XXL.

🏀🏉 Du Texas à la Corrèze, mais toujours en Noir et Blanc ! Ces derniers jours, Victor Wembanyama a profité du Centre de Performance pour poursuivre sa préparation en vue de la prochaine saison. Bonne saison Victor, merci pour le maillot des Spurs et le mot d’encouragement ! pic.twitter.com/UEVXYoGXK2 — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) July 31, 2025

Wembanyama laisse son maillot et un message d’encouragement

Au-delà de cet instant inattendu, se pose une question légitime : qu’est-ce que “Wemby” est venu faire dans la salle de musculation d’un club de rugby bien loin de ses attaches franciliennes ? Le basketteur, tenu écarté de la compétition depuis février et le diagnostic d’une thrombose veineuse à l’épaule droite (un caillot qui obstrue une veine), poursuit son programme de réathlétisation.

De passage en France, lui et sa team cherchaient un lieu discret où il pourrait s’entraîner sans attirer trop de regards – chose complexe vu sa taille hors-norme – et ont jeté leur dévolu sur Brive et son gymnase de Bouquet “où personne ne s’attend à le voir” comme l’a raconté Cyril Blondet, un des entraîneurs du club, à nos confrères de la Montagne. Difficile en effet d’imaginer un joueur d’une telle envergure internationale enchaîner les shoots sur le parquet d’un club modeste qui évolue en Régionale 2.

De fil en aiguille, Wemby s’est aussi rapproché du CAB pour pouvoir utiliser les installations du club de rugby corrézien pour la partie musculation. En partant, l’ancien joueur des Metropolitans 92 a offert son maillot de San Antonio et laissé un message sympa à destination des joueurs et du staff corréziens : “Bonne saison et merci pour la salle”. Quant à savoir si Victor Wembanyama trouvera le temps de venir encourager le CAB à Amédée-Domenech durant la dure saison de Pro D2 qui les attend, le club corrézien et ses supporters ne demandent sûrement pas mieux !