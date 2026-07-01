Championnat des Nations : un XV de départ très bordelais se dessine face à la Nouvelle-Zélande

Sous un soleil australien éclatant, l’équipe de France de rugby a achevé son ultime entraînement à Brisbane mercredi 1er juillet, avant de s’envoler pour la Nouvelle-Zélande où elle affrontera les All Blacks samedi 4, en ouverture du Championnat des Nations, dans le tout nouveau Te Kaha Stadium (également appelé One New Zealand Stadium) de Christchurch, édifié en remplacement du Lancaster Park détruit à la suite du séisme meurtrier de 2011 qui avait fait 185 victimes.
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On s’oriente vers un XV de départ très marqué par l’Union Bordeaux-Bègles (UBB), avec huit Bordelo-Béglais pressentis titulaires au coup d’envoi, la rencontre étant programmée à 19h10 heure locale (09h10 en France), sous le toit flambant neuf de cette enceinte de 30 000 places qui accueille son premier test en ouverture du nouveau Championnat des Nations.
Une France très UBB pour défier les All Blacks
Dans ce XV probable, l’UBB fournirait quatre avants avec le talonneur Maxime Lamothe, le pilier gauche Jefferson Poirot, ainsi que les troisièmes lignes Marko Gazzotti et Pierre Bochaton, tandis que la charnière 100% bordelo-béglaise formée par Maxime Lucu et Matthieu Jalibert mènerait le jeu face aux hommes de Dave Rennie, Lucu assurant le capitanat en l’absence d’Antoine Dupont.
Derrière, Yoram Moefana occuperait le centre aux côtés du Palois Fabien Brau-Boirie en numéro 13, Damian Penaud retrouvant une place à l’aile après avoir été écarté lors du Tournoi des Six Nations, tandis que Nicolas Depoortere devrait débuter sur le banc des finisseurs.
Une ligne de trois-quarts mêlant UBB, Pau et Racing
Le pack serait complété par le pilier droit du Racing 92 Demba Bamba, désigné comme pièce maîtresse de la mêlée française, la deuxième ligne étant composée du Palois Hugo Auradou et de Tom Staniforth (Castres), Australien qui s’apprête à revêtir pour la première fois le maillot bleu après avoir débuté sous celui de France A lors de la victoire 35-19 contre l’Angleterre A à Vannes le 19 juin, et la troisième ligne fermée étant complétée par le Rochelais Oscar Jegou.
VIDEO
Au poste d’arrière, le Palois Théo Attissogbe, un temps pressenti en numéro 15, devrait finalement glisser à l’aile, laissant la place de dernier rempart au Racingman Max Spring, ce qui donnerait une ligne de trois-quarts mêlant les talents de l’UBB, de Pau et du Racing pour tenter de contrarier les All Blacks dans ce premier test d’une nouvelle ère pour le rugby mondial.
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Huge opportunity for Max Spring.