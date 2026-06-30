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Nations Championship

Championnat des Nations : les Bleus au complet à Brisbane, Mauvaka déjà en Nouvelle-Zélande

Willy Billiard Willy Billiard
reporting from Brisbane

Alexandre Roumat, lors d'un entraînement du XV de France au Ballymore Stadium de Brisbane, le mercredi 1er juillet 2026 (Photo : Willy Billiard/RugbyPass).
Comments
1 Comment

Peato Mauvaka devait être le dernier joueur à rejoindre le groupe France pour le Championnat des Nations, il sera finalement le premier à arriver en Nouvelle-Zélande.

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Alors que les 9 finalistes du Top 14 faisaient route vers l’hémisphère sud mercredi 1er juillet, le groupe s’est finalement disloqué en cours de route : huit s’arrêtant à Brisbane, et le talonneur (29 ans, 46 sélections) faisant route directement vers la Nouvelle-Zélande où les joueurs sélectionnés pour le match contre les All Blacks le 4 juillet sont attendus dans la soirée.

Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

Les Toulousains Emmanuel Meafou, Alexandre Roumat, Paul Graou, appelé après le forfait d’Antoine Dupont, Romain Ntamack et Kalvin Gourgues, accompagnés des Montpelliérains Florian Verhaeghe, Lenni Nouchi et Auguste Cadot, ont rejoint l’hôtel du XV de France dans le centre de Brisbane tôt dans la matinée.

Ils se sont ensuite rendus au Ballymore Stadium où les Bleus ont effectué leur troisième et dernier entraînement avant le match de Christchurch pendant une petite heure.

C’est la dernière fois que la France s’entraînait au siège des Queensland Reds. Dès la semaine prochaine, ce sont les Wallabies qui occuperont les lieux, renvoyant les Français à un autre endroit, toujours au nord de Brisbane.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 7 days ago

Mauvaka going straight to New Zealand is very interesting.

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Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

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Comments on RugbyPass

T
Tom 6 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 17 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 22 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 27 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 31 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 47 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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