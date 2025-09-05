C'est quoi ce carton orange qui débarque dans le Top 14 ?

La saison de Top 14 qui débute samedi 6 septembre va être marquée par l’arrivée dans les poches des arbitres d’un nouveau carton, de couleur orange, déclinaison française du « carton rouge de 20 minutes » déjà en place lors des compétitions internationales.

Imposée par World Rugby, l’instance internationale qui régit les lois du jeu, cette nouvelle règle consiste à sanctionner un joueur en l’excluant, mais en autorisant son équipe à le remplacer au bout de 20 minutes.

D’ores et déjà entré en vigueur lors des compétitions internationales, sur ordre de World Rugby, ce carton sera par contre de couleur orange en France, et notamment en Top 14 et Pro D2, pour éviter « un manque de compréhension et de lisibilité sur des décisions de la part du grand public », selon l’ancien arbitre Mathieu Raynal, désormais en charge de la cellule de haute performance de l’arbitrage en compagnie d’un autre ancien officiel, Romain Poite.

La nouvelle règle qui divise : le CARTON ORANGE 🟧 Nos caméras étaient présentes lors de la traditionnelle rencontre estivale entre arbitres et staffs de TOP 14 et Pro D2 et c’est à retrouver en intégralité sur l’app CANAL+ 📺 pic.twitter.com/gbSM87Obbm — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) August 29, 2025

« Notre carton rouge définitif, il restera notre carton rouge définitif, notre carton jaune restera notre carton jaune (exclusion pendant 10 minutes, NDLR) et au milieu de ça, on a un carton orange, sur des situations sur lesquelles on était toujours partagé », avait expliqué Mathieu Raynal à l’AFP lors d’un stage réunissant les staffs de Top 14 et de Pro D2 et les arbitres à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées) fin juillet.

« L’arrivée de ce carton orange, si on veut la considérer comme un plus, doit nous servir à traiter les situations qui partageaient l’opinion, y compris chez les arbitres. Donc si on l’utilise comme ça, forcément, il trouvera tout son sens », ajoute-t-il.

« Nous, on n’est pas là pour ça. On est là pour jouer au rugby, c’est déjà assez compliqué. On va pas se prendre la tête sur d’autres choses. »

Un peu compliqué pour s’y retrouver ? « Ben oui, on connaît la règle », répond le troisième-ligne aile du Stade Français, Mathieu Hirigoyen en levant les yeux. « Après, c’est pas à nous de choisir de toute façon. Nous, on va faire en sorte de prendre le moins de cartons possible. Après, ce sera aux arbitres de savoir quand faut mettre en rouge, quand faut mettre en orange. Nous, on n’est pas là pour ça. On est là pour jouer au rugby, c’est déjà assez compliqué. On va pas se prendre la tête sur d’autres choses. »

Les instances françaises étaient opposées à la mise en place de cette nouveauté, incompatible selon elles avec la demande accrue de protection de l’intégrité physique des joueurs. « C’est peut-être une opportunité », veut croire l’entraîneur du Stade Français, Paul Gustard. « 20 minutes, c’est beaucoup, c’est 25 % du match. »

D’autres changements vont survenir en ce début de saison, avec par exemple l’ouverture du micro de l’arbitre principal au moment de communiquer la décision à la suite d’un arbitrage vidéo. Le public présent dans le stade pourra ainsi entendre cette décision. Il sera également possible désormais pour les joueurs de marquer un essai en plongeant, ballon en main, par-dessus un ruck, sans retomber sur un autre joueur.