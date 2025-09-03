Castres sécurise son capitaine : Mathieu Babillot prolonge avec le CO jusqu'en 2028

Le Castres Olympique tient sa première grosse recrue pour la saison 2026-2027 et n’a pas été la chercher bien loin. Il s’agit en effet de son emblématique capitaine Mathieu Babillot (31 ans), en fin de contrat en juin prochain et qui a resigné pour deux années supplémentaire comme l’a annoncé son club sur son site internet. Son engagement avec le CO court désormais jusqu’en 2028.

Une signature comme une évidence pour le troisième ligne qui a fait toute sa carrière professionnelle à Castres et devrait vraisemblablement la terminer là-bas également. Sa première apparition sous le maillot du CO remonte à la saison 2012-2013, celle du titre sous l’ère du duo des Laurent, Travers et Labit, même s’il ne peut pas être considéré comme champion de France puisqu’il n’a participé cette année-là qu’à une seule rencontre… de H-Cup.

Mathieu Babillot nous dévoile les secrets de l’alimentation d’un sportif de haut niveau 😂 🍗 pic.twitter.com/fJYkyprv9y — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 12, 2023

“Je me retrouve parfaitement dans les valeurs du club”

Il en a depuis joué 215 autres, dont la finale du Top 14 2017-2018 remportée par son équipe face à Montpellier (29-13). “Le Castres Olympique représente beaucoup pour moi, a déclaré Babillot dans le communiqué. Il m’a permis de grandir, de devenir le joueur et l’homme que je suis aujourd’hui. Je me retrouve parfaitement dans les valeurs du club, celles de travail, de passion et d’ambition ! Avec ma compagne, nous sommes très bien dans cette ville et c’est essentiel pour moi au quotidien ! J’espère écrire encore de belles pages au club.”

Il devrait être de la partie samedi à Pierre-Fabre pour la reprise du Top 14, avec la réception de la Section paloise.