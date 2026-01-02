Castres prolonge « le plus tarnais des Fidjiens »

Les dirigeants du Castres Olympique n’ont pas tardé à tenir une de leurs bonnes résolutions pour 2026 : garder leur créatif centre Vilimoni Botitu. Le Fidjien a rempilé de deux saisons supplémentaires, signant un contrat qui le lie désormais avec le CO jusqu’en 2028.

Une belle histoire qui continue entre l’explosif trois-quarts et Castres, qui l’avait fait venir en 2020 après l’avoir repéré sur le circuit des World Seven Series.

Il a depuis joué 114 fois sous le maillot bleu et blanc et marqué 24 essais. Une belle intégration qui amène son club à le qualifier de « plus tarnais des Fidjiens » dans le communiqué annonçant sa prolongation.

« Je suis très heureux et très fier de continuer l’aventure avec le Castres Olympique. Ce club m’a beaucoup apporté depuis mon arrivée. Je prends beaucoup de plaisir avec notre groupe de joueurs et avec le staff. Je me sens bien ici, je veux continuer à travailler dur et à donner le maximum pour le maillot et pour les supporters » a ainsi déclaré Botitu au sujet de sa prolongation de contrat.