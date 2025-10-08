Capilla sur la voie bleue : «Il se donne les moyens d'aller chercher des convocations en équipe de France»

Comme la mode, le Top 14 a ses tendances qui se renouvellent chaque semestre, parfois éphémères, parfois moins. Depuis le début de la saison, et un peu plus encore depuis sa performance géniale dimanche en prime time contre le grand Stade toulousain (40-26), l’Aviron bayonnais a la sienne et elle prend les contours d’un grand jeune homme à la moustache fine.

Esteban Capilla a crevé l’écran face au champion de France, montrant tout à la fois sa science du contre en touche et sa faculté à rendre gagnant un coup lambda. Lors de ce match, son coup de rein pour mystifier le pauvre Georges-Henri Colombe dans un espace plus exigu qu’une cabine téléphonique et sa vitesse de pointe pour suivre son ailier Arnaud Erbinartegaray et finir sous les poteaux l’ont exposé plein feu sous les yeux de la France du rugby.

Une belle découverte pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, une confirmation pour ceux qui ont l’habitude de suivre l’Aviron bayonnais et ont détecté depuis quelques mois déjà l’immense potentiel du garçon.

En cinq matches disputés cette saison, tous comme titulaire, Capilla a déjà marqué trois essais et contribué par son abattage et son énergie à la montée en puissance du club basque, leader du Top 14.

« Il avait tendance à surjouer »

« Il a clairement le vent en poupe et navigue plutôt bien, dit de lui son coéquipier de la troisième ligne bayonnaise Baptiste Héguy. Il donne tout sur le terrain et fait à chaque fois de bonnes performances. Ce qu’on pouvait lui reprocher l’an dernier, il a réussi à le corriger. Je pense qu’il est sur la bonne voie et je lui souhaite de pouvoir vivre des sélections. »

Ce qu’on lui reprochait ? Après avoir remporté la Coupe du monde U20 en 2023, puis manqué les Jeux Olympiques de Paris 2024 sur blessure, le troisième ligne a enchaîné par sa première vraie saison chez les professionnels et a connu 15 feuilles de matchs en Top 14 dont 12 titularisations. Des matchs durant lesquels il a affiché des aptitudes au-dessus de la moyenne mais aussi un côté « chien fou » pénalisant.

« Il a des objectifs élevés et veut grandir vite, raconte son manager Grégory Patat. Mais il faut quand même passer par des étapes. Lui avait tendance à surjouer et donc à faire des petites fautes techniques ou de discipline inutiles. Cela lui coutait cher puisqu’il prenait des cartons jaunes ou rouges et fragilisait l’équipe. Il était sur un double projet qui ne le canalisait pas comme il se devait. Il a donc fallu le canaliser et qu’il comprenne tout ça. On a eu beaucoup d’échanges en ce sens. »

5 kg en plus, et toujours la même vitesse

Et depuis ? « Il est aujourd’hui sur un seul projet, il grandit avec l’équipe, poursuit Patat. Il a la chance d’être jeune et d’enchaîner les performances dans un contexte sportif favorable. Il se donne les moyens d’être un titulaire et d’aller chercher des convocations en équipe de France, aussi parce qu’il a travaillé cet été : il a pris 5 kg tout en gardant sa vitesse. Aujourd’hui, c’est un joueur qui mérite d’être regardé. Il se construit et met en place ce qu’il faut pour aller chercher des objectifs élevés. »

Un constat que partage son capitaine Artur Iturria : « Il est très athlétique, court très vite et cette année, on peut voir qu’il n’a pas baissé son niveau de jeu. Il a pris plus d’ampleur physiquement et il s’est vraiment calmé sur les fautes. Je pense qu’il a compris ce qu’était le très haut niveau et qu’il a envie de l’atteindre. S’il continue à travailler comme il le fait, s’il prend son temps par moments, ce sera un excellent joueur. »

Un crack dont les arguments, de plus en plus visibles, pourraient bien convaincre le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié de lui faire une petite place dans son groupe pour la tournée de novembre.