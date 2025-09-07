Bordeaux-Bègles - La Rochelle : un festival d'essais refusés

S’il a fallu être patient pour voir le premier essai validé sur ce premier choc de la saison de Top 14 entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais (une petite merveille de Matthieu Jalibert conclue par Louis Bielle-Biarrey à la 45e), ce n’est pas faute d’avoir essayé avant.

Au total, trois essais ont été refusés en première période : un pour La Rochelle, deux pour les Bordelais.

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 2.4 7 Entrées Moyenne des points marqués 1.3 13 Entrées

Le premier arrive à la 17e. Le maul rochelais avance mais s’éteint sur la ligne. Le ballon ressort et parvient à Dillyn Leyds qui trouve l’intervalle et file aplatir sous les poteaux. Explosion de joie… stoppée net avant la transformation. La vidéo intervient : obstruction. C’est Jules Favre qui s’est trouvé là où il n’aurait pas dû. L’essai est refusé, on revient à une pénalité. Ca aurait été une consolation pour Leyds, sorti en mauvais état à la 64e minute. « Il s’est cassé pas mal de dents je pense, il s’est sûrement fracturé la mâchoire. C’est un coup dur, il devrait être absent pour quelques mois », confirmait Ronan O’Gara.

Deuxième tentative, cette fois par les Bordelais dix minutes plus tard qui pilonnent la ligne des Rochelais jusqu’à ce que Nicolas Depoortere ne parvienne à aplatir. Mais l’appel à la vidéo montre un léger détail juste avant : le ballon lui a échappé sous la pression des Rochelais juste avant d’aplatir. Pas d’essai.

Enfin, la troisième intervient juste avant la pause après un magnifique ballon récupéré dans le camp de l’UBB. Gazzotti décide de jouer au pied et renvoie le ballon à l’opposé, Levani Botia arrive à mettre la main dessus à six mètres de son en-but, Jalibert le conteste et initie un ruck. Le ballon est finalement récupéré par Bordeaux-Bègles, Depoortere le ramasse et Martin Page-Relo conclut l’action. Enfin le premier essai de la rencontre ? Non, pas encore. Car en le ramassant, Depoortere a commis un léger en avant à la base du ruck. Essai refusé, pénalité pour ballon gardé au sol.

Face à face 5 dernières rencontres 2 Victoires 0 Nuls 3 Victoires Moyenne de points marqués 22 22 Le premier essai gagne 100% L'équipe recevante gagne 80%

Les deux équipes se séparent sur le score de 6 à 3, en faveur de Bordeaux. Ce n’est qu’en seconde période que tout se décantera avec deux essais de part et d’autre et une victoire de l’UBB 23-18.

« La Rochelle, c’est un adversaire qui sait nous faire déjouer », analysait après coup le deuxième-ligne Boris Palu qui vivait là sa première titularisation avec son nouveau club. « On a axé la semaine sur le combat, la zone de contact, les défenses de ballons portés, les points forts de La Rochelle. On a répondu présent, on n’a pas craqué sur ballons portés, on a fait de bons turnovers, ce qui nous a mis dans l’avancée ensuite. On a eu du mal à mettre notre jeu en place car on a fait des petites erreurs sur des sorties de camp. Les automatismes vont se créer. « Ce n’est que le premier match de la saison, il y a des détails à régler. Tant qu’on répond présent au niveau de l’intensité. On a réussi à retourner ce match, sur le rythme, on était prêt, cela s’est vu sur les contre-attaques, on a chassé fort derrière. » ADVERTISEMENT « Quand on sera en confiance, on va être intéressant…. » Un qui a été frustré, c’est le manager du Stade Rochelais, Ronan O’Gara. « On a joué contre des big boys, ce n’est pas un match amical à Mont-de-Marsan. Ce soir, on a été puni avec le minimum d’effort par des joueurs de classe. On doit avoir un minimum de compétences. C’est une soirée pour avoir beaucoup de regrets et de frustration », soupirait-il. « Il y a eu beaucoup de choses avec ou sans le ballon qui ont été intéressantes. Quand on sera en confiance, on va être intéressant. Dans les 20 premières minutes, on les a dominés, on est quatre fois dans leurs 22 mais on n’a pas su concrétiser nos efforts, c’est comme ça. D’un autre côté, il y a eu un état d’esprit, beaucoup d’ambition, on a des avants et des trois quarts en forme mais on a besoin de croire en nous. « Limiter Bordeaux à 23 points, beaucoup d’équipes vont en prendre beaucoup plus cette saison. Je suis content de certains aspects de notre performance mais pas content du résultat car on n’est pas précis, pas assez tueur, pas assez intelligent. J’ai hâte d’être au prochain match car on a besoin de notre public pour mettre l’équipe en confiance. »