Bordeaux-Bègles - La Rochelle : un festival d'essais refusés

« La Rochelle, c’est un adversaire qui sait nous faire déjouer », analysait après coup le deuxième-ligne Boris Palu qui vivait là sa première titularisation avec son nouveau club. « On a axé la semaine sur le combat, la zone de contact, les défenses de ballons portés, les points forts de La Rochelle. On a répondu présent, on n’a pas craqué sur ballons portés, on a fait de bons turnovers, ce qui nous a mis dans l’avancée ensuite. On a eu du mal à mettre notre jeu en place car on a fait des petites erreurs sur des sorties de camp. Les automatismes vont se créer.
« Ce n’est que le premier match de la saison, il y a des détails à régler. Tant qu’on répond présent au niveau de l’intensité. On a réussi à retourner ce match, sur le rythme, on était prêt, cela s’est vu sur les contre-attaques, on a chassé fort derrière. »
« Quand on sera en confiance, on va être intéressant…. »
Un qui a été frustré, c’est le manager du Stade Rochelais, Ronan O’Gara. « On a joué contre des big boys, ce n’est pas un match amical à Mont-de-Marsan. Ce soir, on a été puni avec le minimum d’effort par des joueurs de classe. On doit avoir un minimum de compétences. C’est une soirée pour avoir beaucoup de regrets et de frustration », soupirait-il.
« Il y a eu beaucoup de choses avec ou sans le ballon qui ont été intéressantes. Quand on sera en confiance, on va être intéressant. Dans les 20 premières minutes, on les a dominés, on est quatre fois dans leurs 22 mais on n’a pas su concrétiser nos efforts, c’est comme ça. D’un autre côté, il y a eu un état d’esprit, beaucoup d’ambition, on a des avants et des trois quarts en forme mais on a besoin de croire en nous.
« Limiter Bordeaux à 23 points, beaucoup d’équipes vont en prendre beaucoup plus cette saison. Je suis content de certains aspects de notre performance mais pas content du résultat car on n’est pas précis, pas assez tueur, pas assez intelligent. J’ai hâte d’être au prochain match car on a besoin de notre public pour mettre l’équipe en confiance. »