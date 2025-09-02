Bayonne : Patat et Travers, maintenant ils vont devoir bosser ensemble

Grégory Patat, manager de Bayonne demi-finaliste du dernier Top 14, va prolonger son contrat de deux ans avec l’Aviron, avec lequel il sera désormais lié jusqu’en 2028, a annoncé lundi le président basque Philippe Tayeb.

« Un accord a été trouvé », a confirmé le dirigeant sur Ici Pays-Basque, confirmant une information de Sud Ouest.

« Grégory Patat va rester à l’Aviron Bayonnais comme manager de l’équipe professionnelle jusqu’en 2028, mais je le répète, même si la cohabitation entre Laurent Travers et Grégory ne se passe pas comme je l’ai envisagée, je reste persuadé et j’espère que notre staff sera assez intelligent pour aller chercher cette aide qui nous arrive. On m’a toujours dit d’écouter une personne qui vous tend la main », a déclaré le président Tayeb.

Patat, 50 ans, avait refusé une première offre, formulée le 25 août, et demandé des éclaircissements sur sa fiche de poste. Il souhaitait avoir les pleins pouvoirs sur le groupe professionnel et les compositions d’équipe, notamment depuis l’arrivée cet été de Laurent Travers au-dessus de lui en qualité de directeur du rugby. Travers sera en charge toute la politique rugbystique de l’Aviron tandis que Patat sera en charge de l’équipe pro avec son staff.

« Après, si on ne veut pas aller chercher cette compétence, c’est un autre sujet », prévient Tayeb. « L’apport de Laurent ne s’est pas passée comme on l’attendait. Laurent a pris du recul par rapport à l’équipe professionnelle. J’espère qu’on aura la lucidité et l’intelligence de le solliciter et de lui demander conseil. Il va toujours travailler avec le centre de formation, la cellule recrutement, les Crabos, les Espoirs, les partenaires… Depuis son arrivée, des joueurs et des entraîneurs le sollicitent. J’espère que tout le monde va comprendre qu’il est là pour nous faire grandir. »

L’arrivée de l’ancien entraîneur et président du Racing 92, feuilleton qui a occupé toute la saison dernière, a créé des remous en interne, Travers ayant manifesté son envie de se « rapprocher du terrain ». Face à l’incompréhension qui a accompagné son arrivée, il a refusé de s’engager sur les quatre années que le club lui proposait, mais déjà sur une année, pour voir comment ça se passe.

« Pour cette saison, le staff va rester dans la configuration actuelle », a précisé Philippe Tayeb qui veut profiter de l’« expérience de 25 ans » de Travers auprès de son jeune staff, qui n’a que « trois ans d’expérience en Top 14 », pour le faire « grandir ». Mais la situation s’est même envenimée ces dernières semaines du côté des supporters.

« Ce qui se passe avec l’arrivée de Laurent Travers est inadmissible ! », a regretté Philippe Tayeb. « Nous avons des gens qui ont attaqué (…) et aujourd’hui, le souci que l’on a, c’est que Laurent se pose des questions. Les amoureux de l’Aviron ce ne sont pas des gens qui insultent, qui attaquent des familles, des enfants. »

Patat, qui a pris les rênes du club basque tout juste promu en 2022, s’est senti menacé, après avoir rempli les objectifs fixés par sa direction : le maintien lors de sa première saison qu’il a transformé en première qualification historique en Champions Cup, puis une 4e place lors du dernier Top 14 synonyme de demi-finale au printemps, perdue face au futur champion Toulouse.

Samedi, le club basque débutera la nouvelle saison par un déplacement à Perpignan.

