Bayonne et le Racing malmenés pour la reprise des coupes d'Europe

La reprise des coupes d’Europe a été difficile pour les clubs français. Vendredi, l’Aviron bayonnais ouvrait le bal en Champions Cup avec la réception des Stormers et est tombé sur plus costaud (17-26).

ADVERTISEMENT

Plus cliniques, plus robustes, les Sud-Africains privés de leurs principaux Springboks (Frans Malherbe, Deon Fourie, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Manie Libbok ou Damian Willemse) n’ont tremblé que quand ils se sont trouvés en infériorité numérique devant des Basques fortement handicapés par les absences, mais résolus à jouer leur chance à fond.

Hormis Alexandre Fischer qui a pu rivaliser, les Bayonnais ont souvent reculé à l’impact et leurs intentions de « mettre l’anarchie » comme l’avait confié leur manager Grégory Patat a montré ses limites, avec plusieurs pertes de balles.

Les Stormers s’imposent au bout du suspense 🤯 Revivez les temps forts de l’entrée en lice de l’Aviron Bayonnais ➡️ https://t.co/nYfYxTmnOV#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/yMjrj9GmRx VIDEO — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) December 6, 2025

Le Racing 92 explose en Ulster

On a cru que la soirée allait finir sur une bonne note, surtout après le carton jaune de Leolin Zas (68e) mais l’indiscipline a rattrapé les Basques, pris par la dimension physique des avants sudistes.

Tour à tour, Facundo Bosch pour antijeu (71e), puis Marco Fepulea’i pour fautes répétées en mêlées (74e) ont écopé d’un carton jaune et les Stormers ont fini par marquer, imparablement par Paul De Villiers (76e), et privé l’Aviron du bonus défensif après la sirène sur une dernière pénalité de Swart.

Au même moment, une autre équipe arborant des couleurs ciel et blanc, le Racing 92, ferraillait dans l’autre coupe de la scène continentale. Venue en Ulster quelque peu remaniée, la formation francilienne piqué la première avec un essai rapide d’Antoine Gibert (7e) mais a ensuite bu le bouillon (61-7), encaissant pas moins de neuf essais. Un départ bien compliqué pour un club qui nourrit quelques ambitions en Challenge Cup.