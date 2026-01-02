Bayonne engage un ancien espoir français double champion du monde U20

L’Aviron bayonnais a trouvé un remplaçant à Alexander Moon. Alors que la mutation du deuxième ligne anglais vers l’UBB à l’issue de la saison a été actée, le club basque a annoncé vendredi sur ses réseaux sociaux le recrutement du Lyonnais Killian Geraci (26 ans). Deuxième ligne capable aussi d’évoluer en troisième ligne, l’avant à la barbe de feu s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec l’Aviron, soit jusqu’en 2028.

ADVERTISEMENT

Formé à Grenoble où il a rapidement percé, Geraci s’est illustré en équipe de France U20 avec qui il a remporté deux fois la Coupe du monde Junior, en 2018 et 2019 sous les ordres de l’actuel manager de la Section paloise Sébastien Piqueronies. Il compte par ailleurs 4 sélections avec le XV de France.

??????? ?????? ✍️ ???? Le deuxième-ligne de 26 ans rejoindra les Ciel & Blanc pour 2 ans la saison prochaine ! ???? ?????? ??????? 🩵🤍#rugby #Top14 pic.twitter.com/tCBiwKxevk VIDEO — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) January 2, 2026

Aujourd’hui sorti des radars des Bleus, Killian Geraci va donc donner une nouvelle impulsion à une carrière quelque peu ralentie en 2022 par une rupture des ligaments croisés du genou, au sein de l’ambitieux club des Pyrénées-Atlantiques, après avoir passé six ans au LOU.