Australie 2027 en ligne de mire : comment Galthié reconstruit son XV de France

Après des matchs en novembre décevants, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a fait des choix forts pour le Tournoi en voulant élargir son effectif, à rebours de sa stratégie du premier mandat. Mais avec l’obligation de gagner.

Le Tournoi, « ça va à la fois très vite et c’est un temps très long ».

Jamais avare de formule, comme lors de la cérémonie de présentation du Tournoi à Édimbourg, Galthié le sait bien : si le Six Nations ne dure que cinq matchs, une défaite jeudi 5 février contre l’Irlande au Stade de France (21h10) transformerait la compétition en un long calvaire jusqu’au dernier choc contre l’Angleterre (14 mars).

Et le sélectionneur n’a pas envie de connaître le « Tournoi d’enfer » de 2024, avec une entame ratée contre… l’Irlande (17-38), pour le retour des Bleus après l’élimination de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à domicile.

L’ancien demi de mêlée n’a pourtant pas hésité à trancher dans le vif pour entamer le Tournoi. Si son premier mandat (2019-2023) laissait une grande place au vécu collectif, la balance penche désormais vers la forme du moment, avec l’ambition d’avoir « trois joueurs par poste », quitte à bousculer les hiérarchies, avait-il expliqué en novembre.

La claque initiale lors du Tournoi 2024 avait provoqué une première ouverture en fin de compétition, confirmée et même amplifiée ensuite à chaque nouveau rassemblement des Bleus. Dans le groupe des 42 joueurs pour préparer le début du Tournoi 2026, ne figuraient ainsi ni le centre aux 98 sélections Gaël Fickou, ni le vice-capitaine et troisième ligne Grégory Alldritt, ni l’ailier et meilleur marqueur d’essais du XV de France Damian Penaud.

Compter sur les 17 matchs qui séparent de Australie 2027

À deux ans de la Coupe du Monde de Rugby 2027, soit « 17 matchs » selon le compte à rebours du sélectionneur, les jeunes pousses sont prêtes à prendre la lumière pour grandir.

« Deux ans, ça construit un joueur, ça permet de développer un joueur qui a un vrai potentiel. Clairement, on est dans une construction, une évolution qui nous amène à peu près dans cette période-là et bien sûr autour de cette épreuve-là », a expliqué Fabien Galthié mardi 3 février, lors de l’annonce de l’équipe.

Pour le poste de troisième ligne centre, occupé quasiment à chaque match dans le Tournoi depuis six ans par Grégory Alldritt, le staff a d’abord tenté Mickaël Guillard, 25 ans, en Nouvelle-Zélande, un test « concluant », avait redit deux jours avant Laurent Sempéré, co-entraîneur des avants.

Mais le Lyonnais, joueur polyvalent comme beaucoup dans le XV de France, rebascule en deuxième ligne contre l’Irlande et c’est cette fois le Toulousain Anthony Jelonch qui prendra le numéro 8. Cela ne lui était plus arrivé depuis 2021 en Bleu, hormis deux matchs de second plan de la Coupe du Monde de Rugby 2023 (Uruguay et Namibie).

« On a voulu aussi récompenser une forme de méritocratie. Je pense que c’est tout à fait normal quand on est une sélection », défendait l’autre entraîneur des avants William Servat en conférence de presse en début de rassemblement à Marcoussis.

C’est notamment le cas pour Théo Attissogbe, 21 ans, à l’aile. Le Palois a pris le dessus dans la hiérarchie du staff sur Damian Penaud, devenu en novembre le seul meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France, mais qui avait déjà été écarté un match pendant le Tournoi 2025 en raison de son attitude en défense.

Reste désormais à confirmer au plus haut niveau, à commencer par l’Irlande. Le sélectionneur a tenté mardi d’alléger la pression sur leurs épaules.

« Ces jeunes joueurs qui rentrent dans l’équipe doivent aussi avoir la possibilité de ne pas tout bien faire, il faut leur laisser de la place, ne pas être trop exigeants avec eux. Ils vivent avec nous maintenant depuis deux ans, plus ou moins bien sûr, mais ils ont le droit aussi à des marges d’erreurs conséquentes, l’important c’est qu’à la fin on soit satisfaits, tous », a expliqué le sélectionneur.