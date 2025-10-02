Douze points en quatre journées, le manager du Racing 92 Patrice Collazo aurait certainement signé des deux mains pour ce bilan avant la reprise du Top 14. Meurtri par une saison 2024-2025 insipide voire anxiogène – la première où il n’a pas réussi à se qualifier depuis sa remontée en première division en 2009 – le club francilien essaie de se reconstruire. Et on peut dire que c’est plutôt bien parti après un mois de compétition, où le faux départ de la première journée à Lyon (32-7) a vite été rattrapé par trois victoires d’affilée dont une à l’extérieur (à Perpignan).

Ce qui a évolué, peut-être, par rapport à la saison dernière ? « Il y a un changement de mentalité dans l’équipe, assure le troisième ligne Maxime Baudonne. On a un groupe qui vit très bien ensemble au quotidien, qui s’entraîne bien et qui a une très bonne relation avec les coachs. Je pense que cela se ressent sur le terrain. De l’extérieur, les gens nous disent qu’ils voient une équipe soudée, qui s’entend bien et travaille bien et c’est vraiment ce qui se passe chez nous. »

Offensivement, le Racing parvient à faire mal à ses adversaires. Il a inscrit 115 points sur ses trois derniers matchs et a eu, lors de ses deux réceptions, la capacité à se détacher nettement en première mi-temps (34-8 contre Bordeaux et 22-7 contre Clermont).

Parmi les points positifs, aussi, un pack ragaillardi et globalement dominant. « Les recrues nous ont apporté du poids et de la densité dans le 8 de devant, confirme Baudonne. Quand on voit les performances de Nathan (Hugues, ndlr), il nous apporte beaucoup de puissance et d’énergie. Notre première ligne est aussi très performante depuis le début de la saison. »

Mais à la satisfaction des bons résultats retrouvés vient percuter en parallèle un lucide constat sur ce début de saison. Le Racing gagne, certes, mais un élément vient tempérer toute forme d’euphorie : une indiscipline patente, chronique, vestige de ses derniers mois de galère. Les Ciel et Blanc sont pénalisés une quinzaine de fois en moyenne par match et font exploser le compteur de cartons avec déjà 7 cartons jaunes et 2 cartons oranges. C’est bien sûr beaucoup trop et c’est aussi ce qui explique pourquoi aucun bonus offensif n’est venu couronner les trois victoires franciliennes.

« On a encore cette indiscipline et cette problématique de défense qui font qu’on gagne les matchs mais que ça aurait bien pu aussi tourner dans l’autre sens, reconnait le responsable de l’animation offensive Frédéric Michalak. Même si on est contents de gagner, on sent qu’on peut bien mieux faire. »

Une envie partagée par les joueurs, à l’image de Maxime Baudonne, bien conscient que cette tare les plombera un jour ou l’autre et, si elle n’est pas corrigée, les renverra dans les affres des derniers mois.

« La discipline était notre objectif du début de saison mais on a malheureusement été très indiscipliné. On a donc à cœur de s’améliorer de ce côté-là car l’image qu’on a donné depuis la reprise n’est pas du tout celle qu’on voulait renvoyer. Cela a été mieux à Perpignan et contre Clermont et on aimerait encore l’améliorer. »

Samedi, les Franciliens iront à Castres (16h35), une équipe connue pour livrer une bataille rude dans les rucks. Un secteur où ils n’auront d’autre choix que d’être disciplinés s’ils veulent poursuivre leur belle série.