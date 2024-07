MISE A JOUR - Argentine vs. France : sept néo-capés chez les Bleus

Le sélectionneur de l’équipe de France Fabien Galthié a révélé la composition de l’équipe qui va affronter l’Argentine, samedi 6 juillet à Mendoza.

Parmi ce groupe rajeuni, sans les joueurs “premium”, finalement sept (et non six) joueurs vont étrenner leur cape face aux Pumas tandis qu’un huitième, Mickaël Guillard pourrait rentrer en cours de rencontre.

Suite au forfait de dernière minute annoncé vendredi 5 juillet, Judicaël Cancoriet (Stade Rochelais) est forfait et remplacé par Lenni Nouchi (Montpellier HR). Le capitaine des Bleuets champions du monde en 2023 ne compte encore aucune sélection.

On compte donc quatre néo-capés dans le pack avec Hugo Auradou (2e ligne) et une troisième-ligne sans aucune sélection : Lenni Nouchi (troisième-ligne aile), Jordan Joseph (N.8) et Oscar Jegou (flanker) ; et donc trois également parmi les trois-quarts : Lester Etien, Théo Attissogbé (ailiers) et Antoine Frisch (centre).

Le futur ex joueur du Munster sera l’un des plus attendus, de part son âge (28 ans) et son expérience du haut niveau (Coupe d’Europe, Emerging Ireland).

Les autres ne sont pas novices, mais presque puisque seuls deux joueurs parmi les titulaires comptent plus de dix sélections : le pilier gauche Jean-Baptiste Gros (27), habitué du groupe France, et Baptiste Serin, à l’histoire contrariée en Bleu (44),

« Le meilleur joueur à l’instant T à son poste »

Le demi de mêlée de Toulon sera d’ailleurs le capitaine de cette jeune équipe, et formera la charnière avec Antoine Hastoy, tandis que Léo Barré a été préféré à Melvyn Jaminet à l’arrière.

« Le principe de sélection est assez simple : le meilleur joueur à l’instant T à son poste. Là, c’est la meilleure équipe du moment », a expliqué le sélectionneur, fidèle aux principes répétés notamment durant la Coupe du Monde.

Parmi les « finisseurs » qui devraient rentrer sur la pelouse de l’Estadio Malvinas Argentinas, on retrouve six avants, Baptiste Couilloud et Melvyn Jaminet étant les seuls arrières retenus.

Du côté argentin, pas de grosse surprise pour la première de Felipe Contempomi à la tête des Pumas. Le sélectionneur a notamment aligné une charnière Bertranou – S. Carreras et une troisième ligne Matera-Oviedo-Kremer qui ne manque pas d’expérience.

FRANCE

XV de départ : 15. Barré, 14. Attissogbé, 13. Gailleton, 12. Frisch, 11. Etien, 10. Hastoy, 9. Serin (cap.), 8. Joseph, 7. Jegou, 6. Nouchi, 5. Penseti, 4. Auradou, 3. Colombe, 2. Barlot, 1. Gros.

Remplaçants : Baubigny, S. Taofifénua, Bamba, P. Tuilagi, Guillard, Diallo, Couilloud, Jaminet.

ARGENTINE

XV de départ : 15. Bogado ; 14. Delguy, 13. Moroni, 12. De la Fuente, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Bertranou ; 7. Kremer, 8. Oviedo, 6. Matera ; 5. Paulos, 4. Alemanno ; 3. Bello, 2. Montoya (cap), 1. Gallo.

Remplaçants : 16. Ruiz, 17. Vivas, 18. Sordoni, 19. Molina, 20. Pedemonte, 21. Bazan Velez, 22. Albornoz, 23. Orlando.

