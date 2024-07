Après avoir gagné 74-0 en avril, les Bleuettes s’attendent à un Crunch difficile

« Un Crunch, c’est toujours une expérience à part », indique Kelly Arbey, l’ailière/arrière de l’équipe de France. Elle en sait quelque chose car le dernier Crunch qu’elle a vécu avec les U20 féminines remonte au 20 avril dernier à Rouen. Ce jour-là, les Bleuettes avaient littéralement anéanti le XV de la Rose 74-0. Et Kelly y était allée de son triplé.

ADVERTISEMENT

Il s’agit non seulement de la plus large victoire de la France dans cette rencontre, mais aussi de la pire défaite jamais subie par une équipe féminine anglaise.

La prochaine rencontre entre la France et l’Angleterre aura lieu dimanche 14 juillet à Parme en clôture de la toute première édition des Summer Series Féminines organisées par le Six Nations.

« Ce Crunch n’aura rien à voir avec le premier qu’on a eu », prévient néanmoins la numéro 8 de l’équipe de France Marie Morland. « Leur équipe a changé. On ne s’attend pas du tout au même match. On ne va pas se reposer sur l’ancien match parce que le contexte et les équipes n’ont rien à voir.

« Ce sont des filles qui ont un état d’esprit de fou, qui sont tout le temps ensemble, tout le temps à fond. On ne pourra pas se permettre de ne pas être au meilleur niveau possible. »

« La première équipe qu’on a rencontrée était très solide physiquement dans les contacts », se souvent Kelly Arbey (19 ans, 4 sélections). « On a été même parfois un peu surprises par leur jeu, que ce soit en mêlée, en touche. Ça a été souvent compliqué dans le match.

« Ce sont des filles qui sont perforantes, qui vont chercher le contact. Il ne va pas falloir chômer et bien gérer. L’enjeu est pour nous mais également pour elles. »

ADVERTISEMENT

La capitaine Zoé Jean est également là pour faire garder les pieds sur terre à son équipe, des fois qu’elle s’attendrait à un match facile.

« Pour moi le score qu’on a réalisé à Rouen n’illustre pas correctement ce qui s’est passé sur le terrain », reconnaît-elle. « On gagne très largement mais c’est un match très dur, acharné, les contacts sont forts. On ne passait pas comme dans du beurre. On a une opposition qui nous fait face et là, elles vont arriver vraiment remontées. De perdre aussi largement, tu prends un coup dans ton ego et il va falloir beaucoup s’en méfier. »

« On sent que dès que l’Angleterre se sent en danger, elles appuient, elles montent vite », poursuit la coach Caroline Suné.

Faciles vainqueurs contre le Pays de Galles (57-12) et l’Ecosse (67-10), la France a pourtant le sentiment que le chemin de la victoire était chaotique.

ADVERTISEMENT

« Les vingt premières minutes contre l’Ecosse ont été un peu compliquées dans un match où se fait légèrement dominées au début parce qu’on se fait surprendre », remarque Kelly Arbey.

« On n’étaient pas prêtes à jouer sous ce temps, pas prêtes peut-être face à une équipe qui finalement a un jeu un peu identique au notre, où elles déplacent beaucoup le ballon et on n’a pas été habitué à ce style de jeu.

« Ce sont des filles en général plus performantes en milieu de terrain et qui viennent plus au combat. Mais là, on a une équipe qui est venue déplacer le ballon, a joué sur des qualités de vitesse et on n’était pas préparées à ça. »

Pourtant, l’équipe de France féminine des moins de 20 ans reste plus motivée que jamais. Dimanche 14 juillet, même si elle ne s’attend pas à un feu d’artifice d’essais comme à Rouen, au moins elle sera satisfaite de remporter la victoire lorsque se terminera cette toute première édition des Summer Series Féminines.

« On en a envie de cette victoire, d’être à jamais les premières. C’est un discours que nous tiennent les coachs et qu’on retient. C’est important de montrer aujourd’hui qu’on est des filles et que le rugby féminin avance, que nous aussi on est capables d’aller chercher de grosses victoires et de faire de gros matchs », assure Kelly Arbey.