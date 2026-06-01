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Anaïck Konyi, seule Française nommée aux HSBC SVNS Awards 2026

Anaïck Konyi
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L’ailière du Stade Rochelais Anaïck Konyi est la seule Française nommée aux HSBC SVNS Awards 2026. Remis chaque année, ce prix récompense les performances individuelles exceptionnelles de la saison 2026 sur le circuit mondial de rugby à 7, saluant l’excellence sur et en dehors du terrain.

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Récemment promue en équipe de France de rugby à 7, après un parcours express qui l’a vu passer de la Nouvelle-Calédonie au circuit mondial en quelques années, Konyi est nommée dans la catégorie « Rookie of the year » (débutante) aux côtés de Kennedi Stevenson (Canada) et Tahna Wilfley (États-Unis).

Huit ans pour faire sa marque dans le haut niveau

Anaïck Konyi a découvert le rugby très jeune, à seulement 12 ans en Nouvelle-Calédonie, au sein du Rugby Club Calédonien, pour faire comme ses neveux. « J’ai essayé un peu tous les sports (notamment athlétisme et taekwondo, ndlr). Et il y a eu une équipe de rugby qui est venue faire des initiations UNSS dans mon collège. J’ai beaucoup négocié avec ma maman parce qu’au départ, elle n’était pas forcément pour. Elle avait un peu peur », raconte-t-elle sur la radio Hedonia.

À 16 ans, en 2023, elle a quitté l’archipel pour rejoindre La Rochelle (sa sœur habite en Vendée) et intégrer la section rugby du Lycée Dautet où elle a combiné études et sport avec réussite en décrochant son Bac technologique STMG spécialité Ressources Humaines en juin 2025. Elle poursuit actuellement un BTS Communication option Sport en distanciel.

Après avoir intégré l’Académie Olympique Pôle France Féminin en début de saison et effectué ses premiers stages à l’automne 2025, elle a foulé pour la première fois le circuit mondial lors du tournoi de Singapour le 31 janvier et le 1er février où la France a terminé 5e. En huit ans seulement, Anaïck a gravi tous les échelons pour se hisser dans le haut niveau.

France 7 Féminine, 5e à Valladolid

« Au départ, je suis venue pour jouer avec le Stade Rochelais, mais du coup, j’ai pu faire quelques tournées, notamment à Singapour. J’ai fait ma première tournée Singapour-Australie et ensuite, j’ai enchaîné sur Vancouver-New York, puis Hongkong (où la France a terminé sur le podium, ndlr) », raconte-t-elle.

L’équipe de France féminine de rugby à 7 a terminé cinquième de l’étape de Valladolid, deuxième des trois tournois comptant pour le titre mondial. Victorieuses 34-0 des Britanniques en poule, les Françaises ont ensuite battu les Espagnoles 33-7 avant de s’incliner lourdement face aux Canadiennes 24-7. Elles ont ensuite cédé 21-5 en quarts de finale contre les Australiennes, avant de battre les Japonaises 29-12 pour la cinquième place.

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Si au classement général de la saison France 7 féminine a terminé 4e, elle a terminé 3e à Hongkong, puis 5e à Valladolid avant de disputer la troisième manche à Bordeaux du 5 au 7 juin. Les lauréats seront couronnés à l’issue de la finale du Championnat du monde HSBC SVNS, qui se tiendra à Bordeaux le dimanche 7 juin.

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

c
cnw 20 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 21 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 24 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 30 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 32 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 57 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



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