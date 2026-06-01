Anaïck Konyi, seule Française nommée aux HSBC SVNS Awards 2026

L’ailière du Stade Rochelais Anaïck Konyi est la seule Française nommée aux HSBC SVNS Awards 2026. Remis chaque année, ce prix récompense les performances individuelles exceptionnelles de la saison 2026 sur le circuit mondial de rugby à 7, saluant l’excellence sur et en dehors du terrain.
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Récemment promue en équipe de France de rugby à 7, après un parcours express qui l’a vu passer de la Nouvelle-Calédonie au circuit mondial en quelques années, Konyi est nommée dans la catégorie « Rookie of the year » (débutante) aux côtés de Kennedi Stevenson (Canada) et Tahna Wilfley (États-Unis).
Huit ans pour faire sa marque dans le haut niveau
Anaïck Konyi a découvert le rugby très jeune, à seulement 12 ans en Nouvelle-Calédonie, au sein du Rugby Club Calédonien, pour faire comme ses neveux. « J’ai essayé un peu tous les sports (notamment athlétisme et taekwondo, ndlr). Et il y a eu une équipe de rugby qui est venue faire des initiations UNSS dans mon collège. J’ai beaucoup négocié avec ma maman parce qu’au départ, elle n’était pas forcément pour. Elle avait un peu peur », raconte-t-elle sur la radio Hedonia.
The stars of tomorrow, shining today ✨
Presenting the nominees for Women’s SVNS Rookie of the Year.
À 16 ans, en 2023, elle a quitté l’archipel pour rejoindre La Rochelle (sa sœur habite en Vendée) et intégrer la section rugby du Lycée Dautet où elle a combiné études et sport avec réussite en décrochant son Bac technologique STMG spécialité Ressources Humaines en juin 2025. Elle poursuit actuellement un BTS Communication option Sport en distanciel.
Après avoir intégré l’Académie Olympique Pôle France Féminin en début de saison et effectué ses premiers stages à l’automne 2025, elle a foulé pour la première fois le circuit mondial lors du tournoi de Singapour le 31 janvier et le 1er février où la France a terminé 5e. En huit ans seulement, Anaïck a gravi tous les échelons pour se hisser dans le haut niveau.
France 7 Féminine, 5e à Valladolid
« Au départ, je suis venue pour jouer avec le Stade Rochelais, mais du coup, j’ai pu faire quelques tournées, notamment à Singapour. J’ai fait ma première tournée Singapour-Australie et ensuite, j’ai enchaîné sur Vancouver-New York, puis Hongkong (où la France a terminé sur le podium, ndlr) », raconte-t-elle.
L’équipe de France féminine de rugby à 7 a terminé cinquième de l’étape de Valladolid, deuxième des trois tournois comptant pour le titre mondial. Victorieuses 34-0 des Britanniques en poule, les Françaises ont ensuite battu les Espagnoles 33-7 avant de s’incliner lourdement face aux Canadiennes 24-7. Elles ont ensuite cédé 21-5 en quarts de finale contre les Australiennes, avant de battre les Japonaises 29-12 pour la cinquième place.
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Si au classement général de la saison France 7 féminine a terminé 4e, elle a terminé 3e à Hongkong, puis 5e à Valladolid avant de disputer la troisième manche à Bordeaux du 5 au 7 juin. Les lauréats seront couronnés à l’issue de la finale du Championnat du monde HSBC SVNS, qui se tiendra à Bordeaux le dimanche 7 juin.
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