World Rugby Nations Cup 2026 : une nouvelle ère pour les nations émergentes

Le calendrier de la première édition de la Coupe des Nations a été dévoilé. Cette nouvelle compétition, pensée et conçue par World Rugby en faveur des nations émergentes, se déroulera en juillet et novembre 2026, soit en même temps que la fenêtre dévolue au Nations Championship. Attention à ne pas confondre…
ADVERTISEMENT
Comme pour les 12 meilleures nations au monde, cette compétition sera organisée tous les deux ans, en dehors des années de Coupe du monde et de tournée des Lions britanniques et irlandais, pour offrir un cadre stable et lisible à ces sélections en pleine progression.
D’ailleurs, World Rugby a déjà ouvert la porte à un système de montée/descente entre les deux compétitions, mais pas avant 2030. Les discussions avec les différentes parties prenantes doivent se poursuivre avant toute décision.
Deux poules
La Nations Cup 2026 réunira douze fédérations, toutes déjà qualifiées pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie. Elles seront réparties en deux poules à la logique géographique :
VIDEO
une poule Amériques – Pacifique, avec le Canada, le Chili, les États-Unis, l’Uruguay, Samoa et Tonga ;
une poule Europe – Afrique – Asie, composée de la Géorgie, Hongkong, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne et le Zimbabwe.
Deux fenêtres
La Nations Cup se joue en format championnat, sur deux fenêtres : trois rencontres en juillet, trois en novembre. Chaque équipe affronte toutes les nations de la poule opposée, ce qui garantit six test-matchs de haut niveau dans l’année pour chacune.
Au terme des matchs de novembre, il n’y aura pas de finale ni de phase à élimination directe : le premier de chaque poule sera sacré champion, sur la base du classement cumulé.
Deux parties du globe
La première fenêtre se jouera en juillet intégralement sur le continent américain avec 18 matchs répartis équitablement entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Outre Uruguay (15e) – Géorgie (13e) qui donneront le coup d’envoi à Montevideo, le week-end d’ouverture proposera un double programme au DICK’s Sporting Goods Park, près de Denver, avec USA (16e) – Portugal (14e) puis Tonga (19e) – Zimbabwe (24e).
Le Canada (25e) recevra l’Espagne (17e) à Edmonton, tandis que Santiago accueillera deux affiches : Samoa (20e) – Hongkong (23e) et Chili (18e) – Roumanie (22e). Certaines de ces confrontations seront d’ailleurs rejouées en phase de poules de la Coupe du Monde de Rugby 2027.
La compétition se poursuivra sur deux autres week-ends de juillet avant de reprendre en novembre, cette fois en Europe et en Asie, pour boucler la phase de classement. World Rugby accompagnera financièrement les Samoa et les Tonga lors de leurs déplacements hors de leurs bases, afin de sécuriser leur participation et d’élargir l’exposition de ces sélections.
Deux Coupes du Monde en ligne de mire
Au-delà de la seule année 2026, la Nations Cup s’inscrit au cœur de la stratégie de World Rugby qui va bien au-delà de Australie 2027. Un nombre important de rencontres programmées aux États-Unis doit aussi servir de tremplin vers la Coupe du Monde de Rugby 2031, qui se jouera sur le sol américain. Les marchés ciblés – Amériques, Europe émergente, Afrique, Asie – sont au cœur de la croissance espérée du rugby mondial.
L’instance internationale a confirmé que l’intégralité des rencontres sera visible soit via les diffuseurs nationaux, soit sur RugbyPass TV, offrant une couverture globale d’un tournoi pensé justement pour faire sortir ces nations de l’ombre.
ADVERTISEMENT
LIVE
{{item.title}}
1
2
3
4
5
6
7
8
Commentaires
0 Comments
LOGIN
Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !
LONG READ
LONG READ
Search
Clear
{{searchResults.tournament.n}}
{{searchResults.team.n}}
{{searchResults.player.n}}
{{item.l}}
Fixtures
Results
{{item.n}}
Team
{{item.n}}
{{item.t}}
{{item.h.n}}
{{item.d}}
{{item.hs}} - {{item.as}}
{{item.a.n}}
{{item.n}}
Tournament
RugbyPass.tv
{{item.n}}
{{item.cp.n}}
{{item.t}}
{{item.e.name}}
{{item.d}}
{{team.n}}
No team results for {{resultName()}}.
{{player.n}}
{{player.t}}
No player results for {{resultName()}}.
{{comp.n}}
No tournament results for {{resultName()}}.
{{game.h.n}}
{{game.d}}
{{game.hs}} - {{game.as}}
{{game.a.n}}
No {{resultsType == 0 ? "fixtures" : "results"}} for {{resultName()}}.
{{article.cp.n}}
{{article.t}}
{{article.e.name}}
{{article.d}}
No news results for {{resultName()}}.
{{item.n}}
No RPTV results for {{resultName()}}.
Popular
{{comp.n}}
Tournament
{{team.n}}
Team
{{player.n}}
{{player.t}}
Edition & Time Zone
{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Editions
{{item.title}}
Change Time Zone
{{item.title}}
ADVERTISEMENT
All the Rugby. All the News. All in One Place. Your Inbox.
Sign up now
RugbyPass Newsletter
Get the latest rugby news and analysis with the RugbyPass newsletter