Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
10 - 45
FT
20 - 15
FT
22 - 7
FT
18 - 13
FT
24 - 23
FT
46 - 22
FT
24 - 26
FT
45 - 36
FT
63 - 10
FT
35 - 12
FT
LIVE
57'
LIVE
60'
LIVE
58'
HSBC SVNS 3 2026
Dubai
Aujourd'hui
9h15
Aujourd'hui
9h15
Aujourd'hui
11h30
Aujourd'hui
11h30
Aujourd'hui
11h30
Aujourd'hui
14h00
Aujourd'hui
14h00
Aujourd'hui
14h00
Aujourd'hui
14h00
Demain
7h00
Demain
7h00
Demain
7h00
Demain
9h15
Demain
9h15
Demain
11h30
Demain
11h30
Investec Champions Cup

Une si cruelle fin de match empêche un authentique exploit de La Rochelle au Leinster

Jack Nowell déçu après la défaite courte de La Rochelle au Leinster. (Photo By Seb Daly/Sportsfile via Getty Images).

Une frustration majuscule, à la hauteur du match de titans livré par la Rochelle au Leinster (25-24). Devant au score jusqu’à la dernière minute, avec une possession à négocier, les Jaune et Noir se sont fait pénaliser bêtement et ont commis une nouvelle faute dans la foulée dans leur camp, que ne s’est pas privé de sanctionner le buteur remplaçant du Leinster Harry Byrne (80e+2). Un dénouement terrible pour une équipe rochelaise qui avait livré là son meilleur match à l’extérieur de la saison. Elle repart du Dublin avec un point pour lequel elle aurait sûrement signé avant le coup d’envoi mais au goût bien amer au vu du scenario.

ADVERTISEMENT

Le programme de ce samedi de Champions Cup faisait de Leinster – La Rochelle le très grand rendez-vous du jour. Un match qui fleurait bon une époque pas si lointaine où les Maritimes étaient les maîtres de l’Europe et parvenaient à maîtriser le géant irlandais. Si le Stade rochelais est moins en haut de l’affiche ces deux dernières saisons, le parfum de l’Aviva lui a redonné l’énergie de ses années fastes. Quel match ont livré les hommes de Ronan O’Gara à Dublin !

Le Leinster mué pendant une heure

Et pourtant, ils ne pouvaient pas plus mal commencer ce choc, encaissant deux essais du même Kenny dans les dix premières minutes (3e, 8e). À ce moment de la partie, bien malin celui qui aurait pu prédire que les hommes en bleu devraient attendre presque une heure pour marquer des points supplémentaires, avec un essai très bien mené conclu par Josh van der Flier (67e).

Graphique d'évolution des points

Leinster gagne +1
Temps passé en tête
65
Minutes passées en tête
11
79%
% du match passés en tête
13%
27%
Possession sur les 10 dernières minutes
73%
3
Points sur les 10 dernières minutes
7

Mais les Maritimes se sont bien sublimés pour reprendre le fil de cette partie mal débutée, inverser la pression notamment grâce à une mêlée conquérante et compter sur des individualités comme Levani Botia, encore monstrueux d’activité, et Nolann Le Garrec, chirurgical dans les tirs au but, pour mettre une pression maximale sur les Leinstermen.

VIDEO

Une domination parfois contrariée par un manque d’efficacité dans la zone de vérité mais récompensée à l’heure de jeu avec un essai de Ihaia West (59e) qui bonifiait une longue séquence d’avants rochelaise.

Doublé au score (12-17) et au pied du mur, le Leinster a eu les ressources pour changer le cours du match en l’espace de trois minutes avec deux essais coup sur coup (67e, 70e).

ADVERTISEMENT

Sauf que les hommes de Ronan O’Gara n’étaient pas décidés à renoncer après avoir tant donné, et ont cru avoir gain de cause avec un deuxième essai de la soirée pour Ihaia West (77e). À dire vrai, ils avaient tout bien fait jusqu’à cet en-avant dans le camp irlandais et ce refus fatal de laisser le Leinster jouer qui s’est transformé en pénalité contre eux. Une action qu’ils ne manqueront pas de ressasser, eux qui étaient si près d’un résultat grandiose.

Related

Quatre blessés et une élimination : sale journée pour Clermont

Clermont a connu sa troisième défaite en Champions Cup synonyme d'élimination et beaucoup de casse samedi à Marcel-Michelin contre Glasgow (21-33).

Read Now

Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Champions Cup : les clubs français qui jouent leur peau avant les huitièmes

2

« On avait le match en main et il nous échappe » : comment Pau s'est fait avoir par les Bulls

3

Les compos de la 4e journée de la Champions Cup en un coup d'oeil

4

DIRECT - Pau - Bulls, résultats et stats de la 4e journée de Champions Cup

5

DIRECT - Résultats et stats de la 17e journée de Pro D2

6

Rayasi, dernier chaînon marquant de l'UBB : « Il a un vrai talent sportif mais aussi de la nonchalance »

7

« Jouer un bout de match derrière, je le garde dans un coin de ma tête » confesse Alexandre Roumat

8

À deux ans de la Coupe du monde, large revue d'effectif pour les Bleus

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Pedro Rubiolo: 'I know this club is going to win some trophies.'

The powerful Argentine second-row is pulling up trees with the Bristol Bears and he is hoping to propel them to silverware

1
LONG READ

Byrne at 10? Stockdale at 15? How Ireland's backline might look for Six Nations opener

Former Ireland wing Andrew Trimble assesses the big calls Andy Farrell has to make at 10, 12 and 15 against France.

3
LONG READ

Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

After 'Razor's stunning departure, should New Zealand Rugby bring Tony Brown home or hire their first foreign All Blacks coach?

483

Comments on RugbyPass

P
PMcD 4 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think so.

Ford had a brilliant attacking game at Bath, based more around his passing game.



...

482 Go to comments
P
PMcD 12 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Shame he didn’t have an English grandparent, that would have been helpful. 🤣

482 Go to comments
P
PMcD 13 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I really struggled to understand why Leicester wasn’t retained at centre (opposite Lawrence) and why Love wasn’t given the wing slot vs ENG (given their gameplan and tactics).

That for me highlighted some of the muddled thinking beneath the surface with Razor.



...

482 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think Owen Farrell is going to be a phenomenal coach one day.

Some would already argue he was the ENG attack coach during RWC 2023. I think he and Lawes kept Borthwick in a job with the rescue job they did during that tournament.



...

482 Go to comments
N
NB 21 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

👍yep

482 Go to comments
N
NB 22 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Me too that is the obv conclusion P.

482 Go to comments
N
NB 23 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

He does have a preexisting relationship with JJ if he gets appointed and cannot draw TB back to NZ!

482 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

We also saw lots of long range drop goal attempts after the under the post dead ball restarts came in but even they have stopped and teams are preferring to run back possession.

482 Go to comments
N
NB 24 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

We made an offer for him at Racing and he said he was going to come to Paris. Then Quins persuaded him not to - maybe another environment would have benefited his further progress!

482 Go to comments
P
PMcD 25 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

You rarely see a drop goal in the Premiership Toko - probably 5 or 6 in a season and a few attempts during the playoffs but they certainly come into the equation with ENG.

Scoreboard momentum has been the key comment.



...

482 Go to comments
S
SC 28 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

No. As Performance Coach that is EXACTLY his job.

Mealamu is a yes man for the NZRPA.



...

29 Go to comments
S
SC 28 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

Why was Wayne Smith not on the Year End Performance Review despite his position as Performance Coach.

Answer: Kirk knew directly or indirectly that Smith did NOT support firing Razor so he did not appoint him to the 3 man review panel.



...

29 Go to comments
P
PMcD 30 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think Hansen is the one coach that can’t stay - it’s where the worst performance was seen during Razor’s tenure.

482 Go to comments
P
PMcD 31 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I’d ask it a different way, who is assumed to have the most test experience between Joe Schmidt, John Mitchell & Jamie Joseph?

Add in Cheika to that list and with a short term turnaround on your hands, JJ is potentially the least experienced candidate they would probably consider.



...

482 Go to comments
S
SC 32 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

Lucky win? The All Blacks led the entire match.

29 Go to comments
P
PMcD 33 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Not as Head Coach Ots but I have a feeling the overall coaching ticket will have greater diversity going forward (which was Nick’s article a couple of weeks ago).

I think they have realised SR is lagging behind some of the other leagues and how rugby is changing in Top 14, premiership, Investec etc.



...

482 Go to comments
P
PMcD 35 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Let’s see JW - I very much doubt Kirk would have made those comments if he’s expecting an all NZ coaching ticket.

He would have said it for a reason, those words were very deliberate and for a purpose.



...

482 Go to comments
N
Nickers 36 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

“also acknowledging they were still finding their feet two years into the job.” - This was the exact problem.

International rugby, especially as the head coach of the All Blacks, is no place for learning on the job. When you still haven’t found your feet half way through your contract, and arguably gone backwards (certainly the attack) then how can there be any confidence that he will finally “find his feet” or the team will improve.



...

29 Go to comments
P
PMcD 36 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think the mistake was his coaching team lacked experience.

They let go Fosters entire coaching team in the way they did the Razor appointment and they lost too much rugby IQ & International rugby EQ in the way they did this.



...

482 Go to comments
D
DSOL1984 36 minutes ago
Pedro Rubiolo: 'I know this club is going to win some trophies.'

One of the best second rows i have seen played for Bristol for a very long time him and Joe batley are absolutely world class.

1 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT