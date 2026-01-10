Une si cruelle fin de match empêche un authentique exploit de La Rochelle au Leinster

Une frustration majuscule, à la hauteur du match de titans livré par la Rochelle au Leinster (25-24). Devant au score jusqu’à la dernière minute, avec une possession à négocier, les Jaune et Noir se sont fait pénaliser bêtement et ont commis une nouvelle faute dans la foulée dans leur camp, que ne s’est pas privé de sanctionner le buteur remplaçant du Leinster Harry Byrne (80e+2). Un dénouement terrible pour une équipe rochelaise qui avait livré là son meilleur match à l’extérieur de la saison. Elle repart du Dublin avec un point pour lequel elle aurait sûrement signé avant le coup d’envoi mais au goût bien amer au vu du scenario.

Le programme de ce samedi de Champions Cup faisait de Leinster – La Rochelle le très grand rendez-vous du jour. Un match qui fleurait bon une époque pas si lointaine où les Maritimes étaient les maîtres de l’Europe et parvenaient à maîtriser le géant irlandais. Si le Stade rochelais est moins en haut de l’affiche ces deux dernières saisons, le parfum de l’Aviva lui a redonné l’énergie de ses années fastes. Quel match ont livré les hommes de Ronan O’Gara à Dublin !

Le Leinster mué pendant une heure

Et pourtant, ils ne pouvaient pas plus mal commencer ce choc, encaissant deux essais du même Kenny dans les dix premières minutes (3e, 8e). À ce moment de la partie, bien malin celui qui aurait pu prédire que les hommes en bleu devraient attendre presque une heure pour marquer des points supplémentaires, avec un essai très bien mené conclu par Josh van der Flier (67e).

Graphique d'évolution des points Leinster gagne +1 Temps passé en tête 65 Minutes passées en tête 11 79% % du match passés en tête 13% 27% Possession sur les 10 dernières minutes 73% 3 Points sur les 10 dernières minutes 7

Mais les Maritimes se sont bien sublimés pour reprendre le fil de cette partie mal débutée, inverser la pression notamment grâce à une mêlée conquérante et compter sur des individualités comme Levani Botia, encore monstrueux d’activité, et Nolann Le Garrec, chirurgical dans les tirs au but, pour mettre une pression maximale sur les Leinstermen.

Une domination parfois contrariée par un manque d’efficacité dans la zone de vérité mais récompensée à l’heure de jeu avec un essai de Ihaia West (59e) qui bonifiait une longue séquence d’avants rochelaise.

Les Rochelais reprennent l’avantage grâce à West ! 🤩 12-17 à une heure de jeu ⏳ Suivez notre direct ➡️ https://t.co/OIU9DBKmE1#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/qiq4Eu3UlH — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 10, 2026

Doublé au score (12-17) et au pied du mur, le Leinster a eu les ressources pour changer le cours du match en l’espace de trois minutes avec deux essais coup sur coup (67e, 70e).

Sauf que les hommes de Ronan O’Gara n’étaient pas décidés à renoncer après avoir tant donné, et ont cru avoir gain de cause avec un deuxième essai de la soirée pour Ihaia West (77e). À dire vrai, ils avaient tout bien fait jusqu’à cet en-avant dans le camp irlandais et ce refus fatal de laisser le Leinster jouer qui s’est transformé en pénalité contre eux. Une action qu’ils ne manqueront pas de ressasser, eux qui étaient si près d’un résultat grandiose.