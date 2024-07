U20 : le coach de France U20 « très soulagé… mais on n’a rien gagné »

L’entraîneur des Bleuets Sébastien Calvet a fait le point sur la victoire de la France contre le Pays de Galles (29-11) et la qualification pour les demi-finales du Championnat du Monde des U20 en Afrique du Sud.

ADVERTISEMENT

France U20 Wales U20 Toutes les stats et les données

Quel est votre sentiment après la qualification pour les demi-finales ?

« C’est un match qui a été très dur à aborder notamment parce que le Pays de Galles avait fait deux matchs fabuleux – et qu’ils allaient chercher une qualif au travers de cette rencontre – plus un démarrage face au vent et ça soufflait très for.

« C’était un match compliqué où les paramètres n’étaient pas aussi stables que d’habitude. Plutôt très fier du comportement des garçons pendant les 50 premières minutes. Les trente dernières ne sont pas de bonne qualité, mais l’essentiel a été produit sur les cinquante premières. Ils ont su jouer simplement dans le cadre qui leur a été fixé avec beaucoup d’envie et de présence pour être fort au contact. Très soulagé. »

Graphique d'évolution des points France U20 gagne +18 Temps passé en tête 74 Minutes passées en tête 4 93% % du match passés en tête 5% 40% Possession sur les 10 dernières minutes 60% 3 Points sur les 10 dernières minutes 5

Comment avez-vous vécu l’avant-match avec la menace que le match soit annulé en dernière minute à cause des conditions météo ?

« C’était une journée où on a beaucoup passé de résilience et tout était tourné vers ça. On a surtout eu très peur parce que l’organisation avait annulé le premier match et a vraiment hésité longtemps pour voir s’ils annulaient le nôtre. Et s’ils annulaient, c’était deux points pour chaque équipe et on passait à la trappe. On a eu une grosse pression mais les joueurs ont été supers. Ils ont été résilients et se sont préparés à jouer ce match.

« Les Sud-Africains ici étaient très surpris de telles conditions météo. A priori ça ne leur arrivait pas souvent. Il y avait 20 cm d’eau à l’intérieur des vestiaires alors que le stade est malgré tout très bien drainé. »

Synthèse du match 1 Coups de pied de pénalité 2 4 Essais 1 3 Transformations 0 0 Drops 0 150 Courses avec ballon 102 8 Franchissements 2 16 Turnovers perdus 17 3 Turnovers gagnés 8

Il semble qu’il n’y ait pas eu beaucoup de casse dans l’équipe contrairement au match précédent contre la Nouvelle-Zélande…

« Un banc en 6 -2 permet de couvrir un peu plus les avants et avec des conditions climatiques comme celles-ci on se doute que les avants vont être suralimentés en termes d’intensité et de contact. Il y avait de petites prises de risque en période de rotation, mais ce sont des rotations qui s’avèrent payantes. Il y a quand même quelques cadres qu’on aurait pu préserver un petit peu. Il a quand même fallu les aligner mais on a pou les sortir assez tôt. »

Est-ce qu’un sentiment de satisfaction se dégage de cette qualification ?

« On n’a rien gagné. On a perdu d’un point un match qu’on aurait dû gagner contre les Blacks. On va chercher ce bonus offensif avec pas mal de qualité sur 50 minutes. On est monté en puissance, mais pour autant, on va jouer maintenant des gros morceaux. Est-ce que la montée en puissance sera suffisante avec le prochain échelon, on ne sait pas. »

Related Débrief : Les Bleuets arrachent leur place en demie Mal embarqués après leur défaite lors de la 2e journée face à la Nouvelle-Zélande, les Bleuets ont réussi à rallier les demi-finales du Championnat du monde U20 à la faveur du succès bonifié obtenu face aux Gallois. Read Now