U20 : de l’importance des « anciens » champions du monde pour remobiliser les Bleuets

Les « anciens » champions du monde 2023 ont vite pris la parole pour remobiliser les Bleuets sonnés par la défaite contre la Nouvelle-Zélande lors de la deuxième journée du Championnat des Moins de 20 ans en Afrique du Sud.

Au terme d’un match fou où les Junior All Blacks étaient menés 11-0 à la pause et où ils ont terminé un point devant (27-26) après que le ballon de l’ultime pénalité ait frôle le poteau droit, l’équipe de France U20 a clairement pris un coup sur la tête.

Entre colère, tristesse et frustration, les sentiments étaient mélangés sur le terrain. Mais parmi les voix dissonantes, c’est-à-dire celles qui voyaient encore un espoir, celle du demi de mêlée de Brive Léo Carbonneau a tout de suite résonné.

« Je ne suis pas inquiet parce qu’on a pris le bonus défensif et comptablement, rien n’est fait », affirmait-il en zone mixte. « L’année dernière, une équipe s’est qualifiée avec 9 points et là on peut avoir 10 ou 11 points. C’est quelque chose qui va nous motiver par rapport au prochain match. »

Comptablement, c’est vrai, la France est encore dans la course. Le format de la compétition fait que, en l’absence de quarts de finale, seuls les premiers des trois poules et le meilleur deuxième progressent en demi-finale.

Dans la poule A, la poule de la France, la Nouvelle-Zélande est en tête avec 10 points devant le Pays de Galles (7 points), la France (6 points) et l’Espagne (0 point). La poule B est dominée par l’Irlande (9 points) juste devant l’Australie (6 points) et l’Angleterre est en pole position dans la poule C (10 points) devant l’Afrique du Sud (5 points).

World Rugby U20 Championship Pool A P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 New Zealand U20 2 2 0 0 10 2 Wales U20 2 1 1 0 7 3 France U20 2 1 1 0 6 4 Spain U20 2 0 2 0 0 Pool B P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Ireland U20 2 2 0 0 9 2 Australia U20 2 1 1 0 6 3 Italy U20 2 1 1 0 4 4 Georgia U20 2 0 2 0 1 Pool C P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 England U20 2 2 0 0 10 2 Argentina U20 2 1 1 0 5 3 South Africa U20 2 1 1 0 5 4 Fiji U20 2 0 2 0 0

La course pour le meilleur deuxième reste donc ouverte même si elle s’annonce extrêmement serrée. Mais les Bleuets sont prêts à relever le défi.

« On nous a dit qu’on était toujours dans la course, qu’on pouvait très bien accéder à cette demi-finale », confirme le trois-quarts centre de Brive Maxence Biasotto. « On a un peu de chance des autres résultats des autres équipes. Si on fait un gros match contre le Pays de Galles et qu’on prend tous les points possibles, on peut encore accéder à la demi-finale. »

Le discours de son partenaire briviste Carbonneau juste après le coup de sifflet final jeudi soir a su trouver de l’écho. « Quand Léo prend la parole, il a déjà de l’expérience en Coupe du Monde ou en club. Bien sûr qu’on l’écoute. On sait ce qu’il pense et on suit. On reprend confiance tous ensemble », dit-il.

« Je ne suis pas compris dans les leaders. Mais quand je vois les joueurs qui avaient la tête baissée à la fin du match, j’essayais de les remonter, de leur dire que ce n’était pas fini, qu’il fallait relever la tête, rebasculer et garder cette confiance. Ce match nous a servi beaucoup pour la confiance. Grâce à ce match on sait qu’on peut battre n’importe quelle équipe. Il fait se remobiliser et vite basculer. »

« Léo fait partie des leaders et fait partie de ceux qui mettent la marche en avant. C’est lui qui nous parle et on se doit de l’écouter. C’est lui qui nous fera avancer ensemble », enchaîne le troisième-ligne Sialevailea Tolofua.