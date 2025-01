Top 14 : Toulouse avec sa jeune garde à la Rochelle

Le Stade toulousain va envoyer un groupe fortement remanié et rajeuni défier la Rochelle samedi 4 janvier, face à l’enchaînement des matches et la perspective du voyage à venir en Afrique du Sud en Champions Cup.

« On a l’habitude de faire tourner l’effectif face à des formations dites meilleures que nous sur le papier et à chaque fois, on voit que nos joueurs jeunes répondent présents », a estimé Jean Bouilhou, l’entraîneur des avants de Toulouse.

Le leader du Top 14 devrait lancer quelques uns de ses espoirs chez les Maritimes samedi 4 janvier (21h05) lors de la 14e journée, alors que l’effectif s’envolera dès le lendemain pour l’Afrique du Sud, en vue du match contre les Sharks de Durban, le samedi suivant.

« Il y a eu beaucoup d’entraide entre les plus anciens joueurs de l’équipe et les plus jeunes, beaucoup de soutien, et les jeunes ont été beaucoup à l’écoute », a souligné Jean Bouilhou. « On leur a adressé un message personnel, pour certains qui vont débuter un match de Top 14, qui vont faire un de leurs premiers matches », a-t-il poursuivi.

La majorité des cadres devrait être laissée au repos samedi. La star internationale Antoine Dupont, grippé la semaine dernière et qui avait dû renoncer à la réception du Stade Français (38-23) durant les fêtes, pourrait faire partie de ce contingent de joueurs ménagés.

Le demi de mêlée japonais Naoto Saito, malade jeudi, n’a pas pu s’entraîner et ne devrait pas non plus faire le déplacement à La Rochelle, où il prétendait à une place dans le XV de départ. Le pilier David Ainu’u, touché à l’épaule, et le deuxième ligne Richie Arnold, ressentant une gêne à un mollet, sont également incertains.

Pour le staff toulousain, ce premier match de l’année 2025 est un moyen de s’exercer pour « les joueurs nés dans les années 2000, ils se doivent d’aller se confronter à La Rochelle, ça fait partie d’un pèlerinage », selon Jean Bouilhou.

