Super Rugby Pacific : la Nouvelle-Zélande a encore verrouillé les demi-finales

Une fois encore, aucune franchise australienne ne participera aux demi-finales du Super Rugby Pacific. Cela fait désormais la quatrième année consécutive que plus aucune équipe australienne ne parvient à se qualifier pour le dernier carré.
Cette année, ce sont les Chiefs et les Hurricanes qui recevront pour les demi-finales du championnat australo-néo-zélandais. Le vendredi 12 juin, les Chiefs (2e) accueilleront les Crusaders (3e) au FMG Stadium Waikato d’Hamilton (9h05, heure de Paris) et le lendemain, samedi 13 juin, les Hurricanes (1ers) recevront les Blues (4es) au Hnry Stadium de Wellington, à la même heure.
C’est la suite logique des quarts de finale qui ont vu les Brumbies balayés par les Hurricanes 66-12 en ouverture du week-end, puis les Crusaders venir à bout des Blues 52-31 avant que les Chiefs mettent fin au rêve des Reds 46-24.
Les Crusaders, champions en titre
Tenants du titre – ils avaient battu les Chiefs 16-12 en finale 2025 à Christchurch -, les Crusaders abordent ce carré final en qualité de troisième meilleure équipe si bien que pour décrocher un nouveau titre, l’équipe de Vern Cotter devra s’imposer deux fois à l’extérieur, ce qui n’a rien d’évident.
Défaits par les Crusaders, les Blues restent quand même en lice en tant que meilleure équipe perdante des quarts de finale – le fameux statut de « lucky loser » de la compétition. Ils héritent ainsi de la quatrième place et retrouveront Wellington pour tenter de renverser les Hurricanes, leaders de la saison régulière.
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Le plafond de verre des franchises australiennes
La série noire des équipes australiennes en play-offs en Nouvelle-Zélande s’étire désormais à 0-22 après la défaite des Reds 46-24 face aux Chiefs à Hamilton, dans ce qui restera le dernier match de Les Kiss sur le banc du Queensland avant de rejoindre les Wallabies.
Rencontre
Super Rugby Pacific
Chiefs
46 - 24
Temps complet
Reds
Toutes les stats et les données
Les deux équipes se tenaient en cinq points à la mi-temps (22-17), mais c’est Damian McKenzie, de retour après une semaine d’absence pour commotion, qui a fait basculer la rencontre : d’abord en surprenant les Reds d’un renvoi rapide à la 46e pour filer sous les perches (29-17), puis en récidivant à la 64e, avant qu’une passe de génie ne lance Hutchinson pour le coup de grâce.
Les Crusaders invincibles à domicile
Le carton rouge infligé dès la 18e minute au N°8 des Blues Malachi Wrampling – pour un plaquage haut sur Leicester Fainga’anuku — a scellé le sort du match à Christchurch, les Crusaders s’imposant 52-31 et préservant leur invincibilité à domicile en play-offs, même dans leur nouvelle enceinte du One NZ Stadium, là où le XV de France affrontera les All Blacks le 4 juillet.
VIDEO
Rencontre
Super Rugby Pacific
Crusaders
52 - 31
Temps complet
Blues
Toutes les stats et les données
Menés 7-5 après l’essai rapide de Sam Nock après un joli coup en touche, les Crusaders ont immédiatement profité de la supériorité numérique grâce à McNicholl, avant de dérouler : Havili à la 29e, puis Fihaki et Kemara pour un 33-14 à la pause. En seconde période, McNicholl s’est offert un doublé pour compléter son hat-trick.
Les Brumbies n’ont pas existé face aux Hurricanes
Dans un Wellington froid et pluvieux, les Hurricanes ont infligé aux Brumbies la plus lourde défaite de l’histoire des play-offs du Super Rugby pour une équipe australienne (66-12), pulvérisant au passage leur propre record de points contre ce rival. Dès les premières minutes, une balle perdue par les Brumbies sur leur ligne a lancé la machine : cinq essais avant la pause, un 31-0, puis un 38-7 à la mi-temps – plus de points que les Brumbies n’en avaient jamais concédé en une seule mi-temps.
Rencontre
Super Rugby Pacific
Hurricanes
66 - 12
Temps complet
Brumbies
Toutes les stats et les données
Ruben Love, candidat déclaré au n°10 des All Blacks, a orchestré avec autorité, Cam Roigard a inscrit un doublé, et l’ailier Ngane Punivai s’est offert un triplé en seconde période, Love terminant parfait au pied (neuf transformations, une pénalité). Pourtant porteurs d’un bilan de quatre victoires sur six en Nouvelle-Zélande cette saison et trois succès consécutifs en play-offs face aux Hurricanes, les Brumbies de Stephen Larkham n’ont jamais existé, laissant aux Reds la mission – finalement échouée – de briser la malédiction des franchises australiennes. La dernière équipe australienne à avoir disputé une finale de la compétition était les NSW Waratahs en 2014 ; ce n’était alors que le Super Rugby.
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