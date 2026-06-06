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Super Rugby Pacific

Super Rugby Pacific : la Nouvelle-Zélande a encore verrouillé les demi-finales


Les joueurs des Chiefs célèbrent un essai lors de la finale de qualification du Super Rugby opposant les Chiefs aux Queensland Reds au FMG Stadium de Hamilton, le 6 juin 2026. (Photo de DJ MILLS / AFP via Getty Images)
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Une fois encore, aucune franchise australienne ne participera aux demi-finales du Super Rugby Pacific. Cela fait désormais la quatrième année consécutive que plus aucune équipe australienne ne parvient à se qualifier pour le dernier carré.

Cette année, ce sont les Chiefs et les Hurricanes qui recevront pour les demi-finales du championnat australo-néo-zélandais. Le vendredi 12 juin, les Chiefs (2e) accueilleront les Crusaders (3e) au FMG Stadium Waikato d’Hamilton (9h05, heure de Paris) et le lendemain, samedi 13 juin, les Hurricanes (1ers) recevront les Blues (4es) au Hnry Stadium de Wellington, à la même heure.

C’est la suite logique des quarts de finale qui ont vu les Brumbies balayés par les Hurricanes 66-12 en ouverture du week-end, puis les Crusaders venir à bout des Blues 52-31 avant que les Chiefs mettent fin au rêve des Reds 46-24.

Les Crusaders, champions en titre

Tenants du titre – ils avaient battu les Chiefs 16-12 en finale 2025 à Christchurch -, les Crusaders abordent ce carré final en qualité de troisième meilleure équipe si bien que pour décrocher un nouveau titre, l’équipe de Vern Cotter devra s’imposer deux fois à l’extérieur, ce qui n’a rien d’évident.

Défaits par les Crusaders, les Blues restent quand même en lice en tant que meilleure équipe perdante des quarts de finale – le fameux statut de « lucky loser » de la compétition. Ils héritent ainsi de la quatrième place et retrouveront Wellington pour tenter de renverser les Hurricanes, leaders de la saison régulière.

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Le plafond de verre des franchises australiennes

La série noire des équipes australiennes en play-offs en Nouvelle-Zélande s’étire désormais à 0-22 après la défaite des Reds 46-24 face aux Chiefs à Hamilton, dans ce qui restera le dernier match de Les Kiss sur le banc du Queensland avant de rejoindre les Wallabies.

Rencontre
Super Rugby Pacific
Chiefs
46 - 24
Temps complet
Reds
Toutes les stats et les données

Les deux équipes se tenaient en cinq points à la mi-temps (22-17), mais c’est Damian McKenzie, de retour après une semaine d’absence pour commotion, qui a fait basculer la rencontre : d’abord en surprenant les Reds d’un renvoi rapide à la 46e pour filer sous les perches (29-17), puis en récidivant à la 64e, avant qu’une passe de génie ne lance Hutchinson pour le coup de grâce.

Les Crusaders invincibles à domicile

Le carton rouge infligé dès la 18e minute au N°8 des Blues Malachi Wrampling – pour un plaquage haut sur Leicester Fainga’anuku — a scellé le sort du match à Christchurch, les Crusaders s’imposant 52-31 et préservant leur invincibilité à domicile en play-offs, même dans leur nouvelle enceinte du One NZ Stadium, là où le XV de France affrontera les All Blacks le 4 juillet.

VIDEO
Rencontre
Super Rugby Pacific
Crusaders
52 - 31
Temps complet
Blues
Toutes les stats et les données

Menés 7-5 après l’essai rapide de Sam Nock après un joli coup en touche, les Crusaders ont immédiatement profité de la supériorité numérique grâce à McNicholl, avant de dérouler : Havili à la 29e, puis Fihaki et Kemara pour un 33-14 à la pause. En seconde période, McNicholl s’est offert un doublé pour compléter son hat-trick.

Les Brumbies n’ont pas existé face aux Hurricanes

Brumbies
WELLINGTON, NOUVELLE-ZÉLANDE - 5 JUIN : Les Brumbies semblent abattus lors du quart de finale du Super Rugby opposant les Hurricanes aux ACT Brumbies au Henry Stadium, le 5 juin 2026, à Wellington, en Nouvelle-Zélande. (Photo : Hagen Hopkins/Getty Images)

Dans un Wellington froid et pluvieux, les Hurricanes ont infligé aux Brumbies la plus lourde défaite de l’histoire des play-offs du Super Rugby pour une équipe australienne (66-12), pulvérisant au passage leur propre record de points contre ce rival. Dès les premières minutes, une balle perdue par les Brumbies sur leur ligne a lancé la machine : cinq essais avant la pause, un 31-0, puis un 38-7 à la mi-temps – plus de points que les Brumbies n’en avaient jamais concédé en une seule mi-temps.

Rencontre
Super Rugby Pacific
Hurricanes
66 - 12
Temps complet
Brumbies
Toutes les stats et les données

Ruben Love, candidat déclaré au n°10 des All Blacks, a orchestré avec autorité, Cam Roigard a inscrit un doublé, et l’ailier Ngane Punivai s’est offert un triplé en seconde période, Love terminant parfait au pied (neuf transformations, une pénalité). Pourtant porteurs d’un bilan de quatre victoires sur six en Nouvelle-Zélande cette saison et trois succès consécutifs en play-offs face aux Hurricanes, les Brumbies de Stephen Larkham n’ont jamais existé, laissant aux Reds la mission – finalement échouée – de briser la malédiction des franchises australiennes. La dernière équipe australienne à avoir disputé une finale de la compétition était les NSW Waratahs en 2014 ; ce n’était alors que le Super Rugby.

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Commentaires

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The Exeter centre showed his enduring class to help guide Chiefs into the play-offs, but why can't England get the same out of him?

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 7 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

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N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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