Rugby fauteuil : les clés pour mieux comprendre ce sport

Le rugby fauteuil, également appelé rugby en fauteuil roulant, s’apprête à faire vibrer les spectateurs des Jeux paralympiques de Paris 2024. Ce sport, intense et stratégique, est pratiqué par des athlètes avec un handicap affectant au moins trois membres. Il combine des éléments de rugby, de basket-ball et de handball dans une discipline à la fois physique et tactique.

Terrain et équipement

Le terrain de jeu mesure 28 mètres de long sur 15 mètres de large, exactement la même taille qu’un terrain de basket-ball. Le ballon est un ballon de volley-ball légèrement modifié, plus léger et plus maniable, permettant des passes et des dribbles rapides.

Chaque joueur utilise un fauteuil roulant spécialement conçu, souvent renforcé pour résister aux impacts. Ces fauteuils sont divisés en deux catégories : les fauteuils d’attaque, conçus pour la vitesse et la maniabilité, et les fauteuils de défense, renforcés pour bloquer les adversaires et les empêcher de marquer.

Joueurs et classes fonctionnelles

Chaque joueur reçoit une classification basée sur son niveau de handicap, allant de 0,5 à 3,5 points. Les joueurs ayant des handicaps plus sévères reçoivent une note plus basse. Le total des points des quatre joueurs sur le terrain ne peut excéder 8 points, ce qui assure un équilibre compétitif entre les équipes.

Les équipes se composent de quatre joueurs sur le terrain, avec des remplaçants disponibles pour assurer un roulement pendant les matchs. Ce système de classification garantit que les matchs restent compétitifs tout en encourageant la participation d’athlètes avec différents niveaux de capacités physiques.

Déroulement d’un match

Un match de rugby fauteuil se joue en quatre périodes de 8 minutes chacune, avec des prolongations en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire. L’objectif est simple : marquer des essais en franchissant la ligne de but adverse avec le ballon.

Principales règles



Essais : Pour marquer un essai, le joueur doit franchir la ligne de but adverse avec deux roues de son fauteuil tout en contrôlant le ballon. Chaque essai rapporte un point. Temps de possession : Une équipe dispose de 40 secondes pour attaquer et tenter de marquer. Si elle ne le fait pas dans ce délai, la balle est rendue à l’équipe adverse. Passes et dribbles : Le ballon doit être passé ou dribblé toutes les 10 secondes par le joueur qui en a la possession, sous peine de sanction. Contact physique : Les collisions entre fauteuils roulants sont autorisées, ce qui rend le sport particulièrement physique et spectaculaire. Toutefois, les contacts entre joueurs eux-mêmes, hors de leur fauteuil, sont strictement interdits.

Un sport stratégique et physique

En plus de l’aspect physique, le rugby fauteuil est un sport hautement stratégique. Les équipes doivent organiser des blocs, créer des ouvertures pour permettre à leurs attaquants de se faufiler à travers la défense adverse, tout en utilisant les joueurs les plus lourds pour bloquer les attaques. La capacité à anticiper les mouvements adverses et à maximiser les forces de chaque joueur sur le terrain est cruciale pour le succès.

Le rugby fauteuil aux Jeux paralympiques Paris 2024

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 seront l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir ce sport en plein essor. Depuis son inclusion aux Jeux de Sydney en 2000, le rugby fauteuil n’a cessé de gagner en popularité, attirant de plus en plus de fans grâce à son mélange unique de stratégie, de vitesse et de contact physique.

L’équipe de 🇫🇷 de rugby fauteuil, double championne d’Europe en titre, vous donne RDV dès le jeudi 29 août à l’Arena Champ-de-Mars pour le 1er match !

Retrouvez Cédric Nankin et Ryadh Sallem, joueurs emblématiques de l’équipe, dans le documentaire “A corps perdus” de @FranceTV 👀 pic.twitter.com/aIC4rqPkWe — Tony Estanguet – OLY (@TonyEstanguet) August 21, 2024

Le tournoi de rugby fauteuil à Paris promet d’être l’un des événements phares des Jeux paralympiques, offrant un spectacle intense et inspirant. Pour en savoir plus sur les règles officielles du rugby fauteuil, vous pouvez consulter le site officiel de la Fédération internationale de Rugby Fauteuil ainsi que le guide du Comité international paralympique .

Ce sport, symbolisant la résilience et la détermination, incarne parfaitement l’esprit des Jeux paralympiques : surmonter les défis, repousser les limites et inspirer le monde à travers le sport. Paris 2024 s’annonce comme une étape clé dans l’histoire du rugby fauteuil, avec des athlètes prêts à marquer l’histoire dans la Ville Lumière.

De plus, l’équipe de France possède une vraie chance de médaille, et sera en lice dès le 29 août pour son premier match de la compétition. Rendez-vous à l’Arena Champ de Mars pour la soutenir !

