L'ancien Wallaby Rocky Elsom condamné à cinq ans de prison

L’ancien capitaine des Wallabies Rocky Elsom a été reconnu coupable de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux par le tribunal de Narbonne, et condamné à cinq ans de prison et à rembourser la somme de 700 000 euros, comme l’indique le quotidien régional L’Indépendant, présent au tribunal. Absent lors de l’audience, il est en outre visé par un mandat d’arrêt international.

Elsom était arrivé comme joueur au RCNM en 2015, alors détenu depuis quatre ans par un consortium d’investisseurs australiens, FG Management, où figurait notamment l’ancien sélectionneur Bob Dwyer, champion du monde 1991 avec l’Australie.

L’épaule en vrac, le flanker n’avait disputé qu’une paire de matchs sous le maillot ‘orange et noir’, en Pro D2, les derniers de sa carrière.

Elsom et Tomiki avaient menacé un avocat narbonnais

FGM, qui avait promis monts et merveilles aux Narbonnais, s’était toutefois rapidement désengagé et l’ancien flanker était apparu pour reprendre les rênes d’un club où il portait les casquettes de joueur, recruteur et président.

Mais la situation s’était vite envenimée devant l’opacité de la gestion d’Elsom et la méfiance des dirigeants historiques du club centenaire. En quelques mois à peine durant l’année 2016, l’ancien international australien avait dilapidé les actifs financiers du club à hauteur de 700 000 euros, à son propre profit et à celui de quelques proches, dont des joueurs licenciés au club.

En juin 2016, Elsom avait également été entendu par la police de Narbonne durant deux heures. Accompagné de Lei Tomiki, un 3e ligne australien qui a joué à Narbonne, il s’était rendu dans les bureaux de l’avocat du RCNM Frédéric Pinet, et le rendez-vous s’était révélé houleux. Me Pinet avait d’ailleurs déposé plainte pour « violences légères et menaces ».

Elsom en Irlande depuis le 26 août

Aux abonnés absents depuis son départ précipité de Narbonne, Rocky Elsom a refait parler de lui récemment en accordant une interview au Times publiée le 6 octobre. On y apprend qu’il se trouve en Irlande depuis le 26 août et qu’il compte y rester jusqu’en décembre.

Il entraîne la modeste équipe de l’Université catholique, un job qu’il a trouvé sur recommandation de Leo Cullen, l’un de ses anciens coéquipiers au Leinster (il a joué pour la province irlandaise durant la saison 2008-2009). Il indique également qu’il est en train de monter une entreprise de construction à Noosa, dans le Queensland (nord est de l’Australie).

On peut également y lire qu’il a été invité par le Leinster à assister à la rencontre face au Munster, samedi, en souvenir de sa splendeur. 20 matchs en tant que Leinsterman, 13 fois homme du match, dont la demie et la finale de HCup, jamais remplacé. Ça vous classe un bonhomme. Désormais visé par un mandat d’arrêt international, sa présence semble plus qu’hypothétique.

