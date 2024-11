Quand les fans du Stade Français regrettent leurs couleurs

Les Soldats Roses n’ont jamais aussi bien porté leur surnom.

Depuis le début de la saison de Top 14, le Stade Français Paris a porté son maillot « domicile » rose à neuf reprises… sur neuf journées. En gros, qu’ils jouent chez eux à Jean-Bouin, ou à l’extérieur, les Parisiens portent la même tenue.

Ceci pourrait plaire aux puristes qui tiennent aux « vraies » couleurs de leur club… Sauf que c’est là que le bât blesse.

Dire que pour la promotion de la saison, ils étaient fiers de mettre en avant le maillot 🔵🔴 et Andy Timo… https://t.co/4TUBVPZAAd pic.twitter.com/pCm1HuHnPn — LePetitSudisteduSF (@Thephx8) November 2, 2024

Même si le rose, instauré par Max Guazzini comme couleur secondaire d’abord puis comme couleur principale ensuite au milieu des années 2000, a été admis par les fans du club parisien au fil du temps, il n’est pas considéré par tous comme LA couleur du SFP.

Historiquement, le Stade Français – qu’il s’agisse de la section rugby ou du club omnisport dans son ensemble – a toujours évolué en bleu et rouge, les couleurs de la ville de Paris.

En 2005, les Parisiens ont vu l’apparition d’un maillot rose et bleu sous l’impulsion de Max Guazzini, président d’alors, qui voulait dérider le rugby et lui apporter une touche plus glamour. D’abord utilisé pour la tenue away en 2005/06 et 2006/07, le rose a définitivement éjecté le bleu et rouge en 2007/08.

Après plus d’une décennie de tenues fantasques sans rouge et bleu, l’équipementier Kappa – dont on a parlé dernièrement pour le joli maillot third créé pour l’UBB – a fini par remettre en avant les couleurs historiques du club sur des créations éphémères – maillot spécial blanc avec éclairs rouges et bleus ou maillot anniversaire bleu et rouge paré de touches dorées.

Pour la saison 2024/25, Kappa avait ravi les puristes en entérinant le retour du combo bleu et rouge sur le maillot extérieur, un maillot dont on pouvait légitimement penser qu’il serait davantage porté que les maillots exceptionnels parus les saisons précédentes.

Or, comme évoqué plus haut, cela fait neuf matchs que les passionnés attendent impatiemment de voir les Parisiens arborer cette sublime tenue. En vain.

Avant le match contre La Rochelle, le post du compte X officiel du club a fait grincer des dents. « Notre maillot, nos couleurs », pouvait-on lire sur ce tweet.

La formulation a été vécue par certains comme une provocation. D’une part, parce qu’ils considèrent que le rose n’est pas « leur » couleur. D’autre part, parce qu’ils ont potentiellement dépensé 85€ – voire 140€ pour la version pro – sur la boutique officielle du club pour s’offrir un maillot qui n’a, pour l’heure, pas vu une pelouse officielle.

Pour expliquer ce choix du club, on pourrait évoquer le fait que le rose est si unique qu’il ne clashe avec aucune couleur et qu’il facilite davantage la distinction entre Paris et son adversaire que le bleu.

Aux fans du Stade Français : patience. Comme RugbyPass l’a évoqué il y a quelques semaines, la saison est longue en France. Vous aurez encore de nombreuses occasions de voir la tenue away en match, d’autant que la Champions Cup reprend bientôt.

En revanche, il est fort possible que vous ne le voyiez pas autant qu’espéré, dans la mesure où le club dispose également d’un maillot third blanc avec rayures roses qui pourrait être porté face à une équipe aux couleurs trop proches des deux tenues principales.

Affaire à suivre…