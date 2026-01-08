Pro D2 : la soirée parfaite de Provence Rugby contre le FCG
Après trois semaines de trêve, Provence Rugby s’est provisoirement saisi de la deuxième place du classement de la Pro D2, revenant à trois points du leader Vannes après avoir balayé Grenoble 45 à 15 jeudi en match d’ouverture de la 16e journée.
Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les Provençaux, qui comptent désormais 51 points, ont pris l’ascendant dès la 5e minute (essai de Drouet) dans cette réédition de la dernière demi-finale de Pro D2 remportée par le FCG (38-17) en mai dernier.
Cette fois-ci, le club isérois a paru démuni face à la déferlante aixoise et ses 7 essais (3 en première période, 17-3 à la pause) sur la pelouse synthétique du stade Maurice-David.
Grenoble enchaîne une huitième défaite à l’extérieur cette saison et reste dixième en attendant les autres rencontres de cette première journée de la phase retour avec notamment le leader Vannes qui voudra rebondir vendredi contre Mont-de-Marsan après avoir terminé 2025 par un revers à Béziers.
