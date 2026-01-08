Pro D2 : la soirée parfaite de Provence Rugby contre le FCG

Après trois semaines de trêve, Provence Rugby s’est provisoirement saisi de la deuxième place du classement de la Pro D2, revenant à trois points du leader Vannes après avoir balayé Grenoble 45 à 15 jeudi en match d’ouverture de la 16e journée.

ADVERTISEMENT

Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les Provençaux, qui comptent désormais 51 points, ont pris l’ascendant dès la 5e minute (essai de Drouet) dans cette réédition de la dernière demi-finale de Pro D2 remportée par le FCG (38-17) en mai dernier.

Provence Rugby Grenoble Toutes les stats et les données

Cette fois-ci, le club isérois a paru démuni face à la déferlante aixoise et ses 7 essais (3 en première période, 17-3 à la pause) sur la pelouse synthétique du stade Maurice-David.

VIDEO

Grenoble enchaîne une huitième défaite à l’extérieur cette saison et reste dixième en attendant les autres rencontres de cette première journée de la phase retour avec notamment le leader Vannes qui voudra rebondir vendredi contre Mont-de-Marsan après avoir terminé 2025 par un revers à Béziers.

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Vannes 15 11 3 1 54 2 Provence Rugby 16 10 6 0 51 3 Colomiers 15 10 5 0 47 4 Valence Romans 15 11 4 0 47 5 Oyonnax 15 8 7 0 39 6 Agen 15 8 7 0 38 7 USON Nevers 15 8 7 0 37 8 Aurillac 15 8 7 0 36 9 Brive 15 7 7 1 35 10 Grenoble 16 7 9 0 32 11 Soyaux Angouleme 15 7 8 0 31 12 Biarritz 15 6 8 1 26 13 Beziers 15 5 10 0 22 14 Mont de Marsan 15 4 11 0 18 15 Dax 15 6 9 0 17 16 Carcassonne 15 3 11 1 17