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TOP 14

Perpignan espère finaliser rapidement le dossier Ross Byrne


Byrne faisait partie de l'équipe du Leinster qui s'est imposée à Munster en championnat lors de chacune des six dernières saisons (Photo : Harry Murphy/Sportsfile via Getty Images)
Comments
1 Comment

Perpignan se rapproche d’un accord pour recruter le demi d’ouverture Ross Byrne (31 ans, 23 sélections) afin de mettre fin à son passage manqué à Gloucester, seulement un an après le début d’un contrat de trois ans signé avec le club anglais.

Avec la retraite annoncée de Benjamín Urdapilleta à la fin de la saison et le départ de Tommaso Allan vers les Zebre Parma, le club catalan cherche un nouveau chef d’orchestre. Perpignan a déjà officialisé l’arrivée, en juillet, du demi de mêlée Luke McGrath, ancien coéquipier de Byrne au Leinster, que l’Irlandais retrouverait en cas de signature.

Ross Byrne, ancien international irlandais et membre du groupe vainqueur du Grand Chelem 2023, est en discussions avancées avec l’USAP. Le club espère finaliser rapidement le dossier, d’autant que les Sharks s’étaient également positionnés pour le rapatrier en United Rugby Championship, compétition qu’il a remportée cinq fois avec Leinster.

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Les autres options envisagées

Avant de cibler Byrne, Perpignan a exploré plusieurs profils à l’ouverture. Tom Lynagh, international australien des Reds, a finalement décliné l’offre catalane pour prolonger avec les Queensland Reds, prolongeant son engagement jusqu’à 2026.

Le club a aussi mené de longues discussions avec l’ouvreur international italien Paolo Garbisi, encore sous contrat un an avec Toulon mais considéré comme en surplus sur la Rade. Selon les mêmes informations, Garbisi aurait refusé l’USAP, déterminé à aller au bout de son contrat toulonnais.

Une situation qui s’est enrayée à Gloucester

Arrivé à Gloucester avec un contrat de trois ans, Byrne a disputé 15 rencontres avec les Cherry and Whites. Mais très vite, il est apparu qu’il ne s’intégrait pas au style de jeu mis en place, et il n’a plus figuré dans un groupe depuis un match de Premiership Rugby Cup contre Sale en février, alors qu’il est resté physiquement apte.

Byrne est désormais devancé dans la hiérarchie par Charlie Atkinson, repositionné avec succès à l’ouverture par George Skivington. Un départ à Perpignan lui offrirait l’opportunité de relancer une carrière qui s’est enrayée en Angleterre, dans un environnement où il retrouverait des automatismes avec Luke McGrath et un rôle central dans l’animation du jeu.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 7 days ago

He will need to have a much better season.

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 6 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 24 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 25 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 34 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 36 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

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