Pas plus de 30 matchs par saison : les nouvelles directives du rugby

De nouvelles directives viennent d’être arrêtées par World Rugby, l’instance dirigeante du rugby dans le monde, afin de mieux gérer la charge des joueurs et des joueuses. Un groupe d’experts (composé de représentants de joueurs, d’entraîneurs et d’administratifs) présidé par le Français Julien Piscione, responsable du département d’Accompagnement à la Performance à la Fédération Française de Rugby, a formulé un certain nombre de recommandation afin de mieux encadrer la charge des joueurs et des joueuses à travers le monde, quelle que soit la compétition.

ADVERTISEMENT

« Les directives serviront de filet de sécurité lorsqu’il n’existe actuellement aucun accord local sur la charge des joueurs », indique la fédération internationale dans un communiqué.

Les nouvelles directives stipulent que les joueurs doivent :

Ne pas disputer plus de 30 matchs au cours d’une même saison ou six semaines consécutives de matchs.

Bénéficier d’une pause de cinq semaines pendant l’intersaison.

Avoir droit à des périodes de repos minimales d’au moins une semaine s’ils sont sélectionnés pour des rencontres internationales.

Au cours d’une année, bénéficier de douze semaines sans contact.

« La santé du joueur est au cœur de toutes les activités du rugby et World Rugby a fait de l’acceptation de ces nouvelles directives une condition préalable à l’approbation du nouveau Championnat des nations, qui pourra désormais débuter à l’été 2026 », insiste World Rugby.

Ces directives résultent de négociations qui ont duré plusieurs années entre représentants de joueurs, entraîneurs, arbitres et propriétaires de compétitions. « Le chemin pour en arriver là a été long », a convenu l’ancien All Blacks (94 sélections) et Palois (2015-2018) Conrad Smith, aujourd’hui directeur des opérations rugby de l’International Rugby Player Association (IRPA).

« Ces directives ont fait l’objet de débats intenses, car nous devions trouver un équilibre entre la performance de l’élite et la santé du joueur, d’une part, et les réalités commerciales auxquelles notre sport est confronté, d’autre part. Je pense qu’elles constituent un énorme pas en avant pour le rugby et qu’elles profiteront non seulement aux athlètes, mais aussi à l’avenir de ce sport. »

La liste complète des membres du Groupe de projet sur la charge des joueurs est la suivante :

Juian Piscone (FFR) – Président

Conrad Smith, Sharon Flahive Rachel Burford, Danielle Salmon (IRPA)

Ross Tucker, Steve Mellalieu, Des Ryan (Indépendants)

Julie Paterson (Six Nations)

Matt Cross (Prem Rugby)

Sylvain Blanchard (LNR)

Lesley McKenzie, Nick Gill, Andy Edwards, Juan Fernandez Lobbe, Kevin Rouet (Entraîneurs de Fédération/Directeurs de la haute performance)

Johan van Graan, Stuart Lancaster (Entraîneurs de club)

Mark Harrington, Eanna Falvey, Lindsay Starling, Kevin Bouwer (World Rugby)