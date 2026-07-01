Édition du Nord | US
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
34 - 32
FT
27 - 10
FT
31 - 33
FT
24 - 39
FT
45 - 21
FT
38 - 47
FT
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Samedi
0h10
Samedi
2h40
Samedi
5h10
Samedi
8h10
Samedi
10h40
Samedi
14h10
Nations Championship

« On dirait qu'ils ont retrouvé leur french flair » : Tana Umaga décrypte le jeu français

Ned Lester Ned Lester
reporting from Christchurch

SAINT-ÉTIENNE, FRANCE - 21 SEPTEMBRE : Tana Umaga, entraîneur adjoint des Samoa, observe l'entraînement dirigé par les capitaines avant leur match de la Coupe du monde de rugby France 2023 contre l'Argentine, au Stade Geoffroy-Guichard, le 21 septembre 2023 à Saint-Étienne, en France. (Photo : Gaspafotos/MB Media/Getty Images)
Comments
1 Comment

Tana Umaga aborde ce France – All Blacks du 4 juillet à Christchurch avec la lucidité d’un ancien centre qui connaît intimement le rugby hexagonal pour l’avoir fréquenté lorsqu’il était à Toulon (2005-2006 comme joueur, puis 2008-2009 comme entraîneur).

Mais l’ancien international de Nouvelle-Zélande (53 ans, 74 sélections), estime que le jeu français a tellement changé qu’il ne peut plus vraiment s’appuyer sur ses souvenirs de joueur ou de coach au RCT il y a déjà près de 20 ans de ça. Il voit dans cette évolution un défi majeur pour la nouvelle défense néo-zélandaise qu’il dirige, et un test immédiat pour le staff recomposé au milieu du cycle mondial.

ADVERTISEMENT

« Ils ont retrouvé leur french flair »

En préparant ce premier match de Nations Championship, Umaga ne cache pas son admiration pour le visage offensif de la France actuelle. « C’est une équipe enthousiasmante à regarder. On dirait qu’ils ont un peu retrouvé leur french flair, non ? Ils veulent jouer vraiment partout sur le terrain », explique-t-il au podcast Aotearoa Rugby Pod en soulignant cette volonté permanente de vouloir attaquer dès que la moindre brèche s’ouvre.

Il insiste sur la combinaison entre talent individuel et organisation collective. « Ils sont toujours en train de chercher à attaquer quand une opportunité se présente, et avec la qualité des joueurs qu’ils ont… Bordeaux n’a pas atteint la finale du Top 14, mais ils sont champions d’Europe ! »

Une génération formée pour jouer debout

En se retournant sur sa propre expérience à Toulon, Umaga mesure le chemin parcouru. « Pendant mon passage en France, le jeu était très combatif, avec beaucoup de jeu au pied. On a traversé une période où, selon moi, ils ont compris que leur rugby était devenu très physique, très centré sur la mêlée. Aujourd’hui, on voit bien que Fabien Galthié a eu une énorme influence sur la manière dont ils développent leurs jeunes dans ces systèmes : tout repose sur la capacité à lever la tête, voir les opportunités, garder le ballon vivant jusqu’à créer de l’espace les uns pour les autres », décrit-il.

Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

Il résume d’une phrase ce retour aux racines : « J’ai l’impression qu’ils ont retrouvé leur identité d’avant. C’est ce qu’on voyait souvent. Et c’est ce qui fait que maintenant ils sont plus constants dans ce qu’ils font. C’est excitant pour le rugby, et c’est sans doute une des raisons pour lesquelles le jeu se porte si bien dans leur pays. C’est un beau défi pour nous d’attaquer par là. »

VIDEO

Bordeaux, symbole d’un danger permanent

Umaga prend l’exemple de Bordeaux, champion d’Europe, pour illustrer le profil d’attaque que les All Blacks vont affronter. « Ils ont des joueurs expérimentés, là depuis un moment, et ils vont clairement s’appuyer sur ces combinaisons-là », note-t-il, en faisant le lien entre les automatismes de club et ceux de l’équipe de France, sachant que le XV de départ devrait être à forte tonalité bordelaise.

« On a vu comment ils ont gagné cette finale (de Champions Cup, ndlr) : ils n’ont pas beaucoup de rucks, mais quand ils en ont, ils essaient de marquer le plus vite possible. C’est quelque chose dont nous devons avoir pleinement conscience, rester focalisés, et pour lequel nous devons avoir des réponses. »

Un staff remanié, un défi immédiat

Nommé au mois de mars dernier au sein d’un staff néo-zélandais remodelé en plein projet Coupe du Monde de Rugby, l’ancien capitaine des All Blacks a rapidement tourné la page de Moana Pasifika (Super Rugby Pacific) pour se plonger dans ce nouveau rôle. Il arrive dans un contexte décrit comme « la plus grande campagne » de l’histoire des All Blacks, avec la pression de redonner à la sélection son éclat d’antan.

Face à face

5 dernières rencontres

Victoires
4
Nuls
0
Victoires
1
Moyenne de points marqués
33
25
Le premier essai gagne
20%
L'équipe recevante gagne
100%

Conscient du temps limité, Umaga insiste sur la priorité absolue : « Avec un délai aussi court, surtout d’un point de vue défensif, nous devons vraiment nous concentrer sur nous-mêmes et sur ce que nous pouvons faire. Comment être tous sur la même longueur d’onde et se connecter sur ce que nous voulons faire ? Et avoir une vraie conviction là-dessus, avec l’état d’esprit qu’il faut, non seulement pour les contenir, mais pour les mettre sous pression. »

Pour le nouveau patron de la défense des tout-noirs, la clé sera autant mentale que tactique. Il prévient que la France ne se contentera pas d’un plan de jeu conservateur. « Ils vont beaucoup jouer, donc nous devons mettre ces skills sous pression autant que possible, et ne pas simplement rester assis à les regarder tout faire, parce que dans ce cas, on les laisse dicter les termes. »

Recommended

Championnat des Nations : un XV de départ très bordelais se dessine face à la Nouvelle-Zélande

BREAKING

Championnat des Nations : les Bleus au complet à Brisbane, Mauvaka déjà en Nouvelle-Zélande

BREAKING

36 duels nord-sud : l'hémisphère nord contre l'hémisphère sud avec le Championnat des nations

BREAKING

Le message du staff aux jeunes Bleus à la veille de savoir qui défiera les All Blacks

BREAKING


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

1
2

Championnat du monde junior : France U20 renverse l’Australie et vise la finale

3

Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

1
4

Matthieu Jalibert hors groupe pour préparer l'Australie

1
5

Après 10 saisons à Sapiac, Jérôme Bosviel signe à l’US Carcassonne

1
6

Transferts : Vannes et Nice sortent le chéquier, Munster muscle son pack et Montpellier verrouille

1
7

« L'Angleterre est à des kilomètres des meilleurs » constate Eddie Jones après le crash anglais en Afrique du Sud

1
8

Résultat et stats du match Nouvelle-Zélande - France

Commentaires

1 Comment
S
SB 7 days ago

Umaga knows the game well.

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

2
LONG READ

Improving Wales look to upset Argentina in their own backyard

Steve Tandy's men appear to be on an upward curve, but proof of their progress will be in abundance if they can manage to upset Los Pumas

LONG READ

Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

53

Comments on RugbyPass

T
Tom 8 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 15 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 24 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 39 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 40 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 47 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 48 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 48 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

46 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT