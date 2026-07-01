« On dirait qu'ils ont retrouvé leur french flair » : Tana Umaga décrypte le jeu français

Tana Umaga aborde ce France – All Blacks du 4 juillet à Christchurch avec la lucidité d’un ancien centre qui connaît intimement le rugby hexagonal pour l’avoir fréquenté lorsqu’il était à Toulon (2005-2006 comme joueur, puis 2008-2009 comme entraîneur).
Mais l’ancien international de Nouvelle-Zélande (53 ans, 74 sélections), estime que le jeu français a tellement changé qu’il ne peut plus vraiment s’appuyer sur ses souvenirs de joueur ou de coach au RCT il y a déjà près de 20 ans de ça. Il voit dans cette évolution un défi majeur pour la nouvelle défense néo-zélandaise qu’il dirige, et un test immédiat pour le staff recomposé au milieu du cycle mondial.
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« Ils ont retrouvé leur french flair »
En préparant ce premier match de Nations Championship, Umaga ne cache pas son admiration pour le visage offensif de la France actuelle. « C’est une équipe enthousiasmante à regarder. On dirait qu’ils ont un peu retrouvé leur french flair, non ? Ils veulent jouer vraiment partout sur le terrain », explique-t-il au podcast Aotearoa Rugby Pod en soulignant cette volonté permanente de vouloir attaquer dès que la moindre brèche s’ouvre.
Il insiste sur la combinaison entre talent individuel et organisation collective. « Ils sont toujours en train de chercher à attaquer quand une opportunité se présente, et avec la qualité des joueurs qu’ils ont… Bordeaux n’a pas atteint la finale du Top 14, mais ils sont champions d’Europe ! »
Une génération formée pour jouer debout
En se retournant sur sa propre expérience à Toulon, Umaga mesure le chemin parcouru. « Pendant mon passage en France, le jeu était très combatif, avec beaucoup de jeu au pied. On a traversé une période où, selon moi, ils ont compris que leur rugby était devenu très physique, très centré sur la mêlée. Aujourd’hui, on voit bien que Fabien Galthié a eu une énorme influence sur la manière dont ils développent leurs jeunes dans ces systèmes : tout repose sur la capacité à lever la tête, voir les opportunités, garder le ballon vivant jusqu’à créer de l’espace les uns pour les autres », décrit-il.
Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
Toutes les stats et les données
Il résume d’une phrase ce retour aux racines : « J’ai l’impression qu’ils ont retrouvé leur identité d’avant. C’est ce qu’on voyait souvent. Et c’est ce qui fait que maintenant ils sont plus constants dans ce qu’ils font. C’est excitant pour le rugby, et c’est sans doute une des raisons pour lesquelles le jeu se porte si bien dans leur pays. C’est un beau défi pour nous d’attaquer par là. »
VIDEO
Bordeaux, symbole d’un danger permanent
Umaga prend l’exemple de Bordeaux, champion d’Europe, pour illustrer le profil d’attaque que les All Blacks vont affronter. « Ils ont des joueurs expérimentés, là depuis un moment, et ils vont clairement s’appuyer sur ces combinaisons-là », note-t-il, en faisant le lien entre les automatismes de club et ceux de l’équipe de France, sachant que le XV de départ devrait être à forte tonalité bordelaise.
« On a vu comment ils ont gagné cette finale (de Champions Cup, ndlr) : ils n’ont pas beaucoup de rucks, mais quand ils en ont, ils essaient de marquer le plus vite possible. C’est quelque chose dont nous devons avoir pleinement conscience, rester focalisés, et pour lequel nous devons avoir des réponses. »
Un staff remanié, un défi immédiat
Nommé au mois de mars dernier au sein d’un staff néo-zélandais remodelé en plein projet Coupe du Monde de Rugby, l’ancien capitaine des All Blacks a rapidement tourné la page de Moana Pasifika (Super Rugby Pacific) pour se plonger dans ce nouveau rôle. Il arrive dans un contexte décrit comme « la plus grande campagne » de l’histoire des All Blacks, avec la pression de redonner à la sélection son éclat d’antan.
Face à face
5 dernières rencontres
Victoires
4
Nuls
0
Victoires
1
Moyenne de points marqués
33
25
Le premier essai gagne
20%
L'équipe recevante gagne
100%
Conscient du temps limité, Umaga insiste sur la priorité absolue : « Avec un délai aussi court, surtout d’un point de vue défensif, nous devons vraiment nous concentrer sur nous-mêmes et sur ce que nous pouvons faire. Comment être tous sur la même longueur d’onde et se connecter sur ce que nous voulons faire ? Et avoir une vraie conviction là-dessus, avec l’état d’esprit qu’il faut, non seulement pour les contenir, mais pour les mettre sous pression. »
Pour le nouveau patron de la défense des tout-noirs, la clé sera autant mentale que tactique. Il prévient que la France ne se contentera pas d’un plan de jeu conservateur. « Ils vont beaucoup jouer, donc nous devons mettre ces skills sous pression autant que possible, et ne pas simplement rester assis à les regarder tout faire, parce que dans ce cas, on les laisse dicter les termes. »
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Umaga knows the game well.