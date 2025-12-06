« Merci pour tout Brad » : le Stade français dit aurevoir à son demi de mêlée All Black Brad Weber

Brad Weber va bien poursuivre sa carrière au Japon. Comme révélé par Midi Olympique jeudi, le demi de mêlée neo-zélandais international à 18 reprises avec les All Blacks va quitter Paris dans les prochains jours pour jouer dans le championnat japonais.

Samedi, en amont de la rencontre Stade français – Cardiff (38-17), comptant pour la première journée de la phase de poules de la Challenge Cup, le vétéran de 34 ans est venu, en costume du club, sur la pelouse de Jean-Bouin pour serrer les mains de ses futurs ex-partenaires et recevoir les derniers applaudissements du public parisien.

VIDEO

Un moment mis en avant sur les réseaux sociaux du Stade français, avec cette phrase en exergue : « Merci pour tout Brad ». Arrivé à Paris en 2023 en provenance des Chiefs, Weber n’a jamais réellement pu répondre aux attentes que son statut d’ancien All Black générait.

Derrière son compatriote Tawera Kerr-Barlow et Paul Abadie dans la hiérarchie des neuf parisiens, il n’a participé à aucune rencontre de Top 14 depuis le début de la saison.