Malgré la victoire, les raisons de la colère de Christophe Urios (Clermont)

Pire équipe de la saison à l’extérieur, le Stade Français a pourtant réussi une première période solide à Clermont, virant en tête à la pause (17-6) grâce à un réalisme clinique. De quoi provoquer la colère de Christophe Urios, l’entraîneur de l’ASM Clermont.

ADVERTISEMENT

« Comment tu peux faire une première mi-temps comme ça ? C’est un match important. Pour certains, c’est le dernier, ils arrêtent leur carrière… Et tu fais une première mi-temps où tu subis pendant 40 minutes. C’est impensable », confiait, dépité, Christophe Urios après la rencontre.

« Christophe a poussé un coup de gueule. Je n’ai pas eu besoin d’en rajouter, on était tous déçus de nous. J’ai juste dit qu’il fallait retrouver notre jeu et le faire bien plutôt que de commencer à parler dans tous les sens. Et tout le monde était au clair là-dessus », confirmait le demi de mêlée Baptiste Jauneau.

Graphique d'évolution des points Clermont gagne +35 Temps passé en tête 22 Minutes passées en tête 49 27% % du match passés en tête 59% 67% Possession sur les 10 dernières minutes 33% 21 Points sur les 10 dernières minutes 0

Et comme souvent cette saison, les Soldats roses ont totalement craqué au retour des vestiaires, encaissant un sévère 49-3 sur la seconde période. Score final : 55-20 pour des Clermontois impitoyables, toujours en course pour le Top 6.

De quoi être satisfait ? Que nenni. Lors de la conférence de presse d’après-match, Urios n’a pu cacher sa frustration. A la porte du Top 6 (59 points) à trois points de La Rochelle qui signe un beau retour depuis quelques semaines (invaincus depuis cinq rencontres après neuf matchs sans victoire), les Clermontois ne sont pas encore qualifiés pour les phases finales.

Et ce qui agace copieusement Christophe Urios, c’est que son équipe n’est pas la plus régulière. Avec 12 victoires et 13 défaites, elle ne cesse d’alterner le chaud et le froid. Une seule fois elle a enchaîné quatre victoires de rang, entre le 2 novembre et le 7 décembre, dont trois rencontres de Top 14.

Clermont Stade Francais Toutes les stats et les données

Et depuis, c’est la cata : seulement 6 victoires en 18 matchs avec une série noire de cinq défaites de suite entre la 15e et la 19e journée de championnat. C’est notamment pour cette raison qu’Urios s’est présenté profondément énervé au soir de la victoire contre le Stade Français malgré le gros écart au tableau.

« Franchement, depuis que je suis ici, je suis fatigué des comportements comme ça. J’ai jamais connu ça ailleurs. Jamais. Tu sais jamais si on est là, si les mecs vont être là. Tu sais jamais comment ça va se passer aujourd’hui », enrageait-il.

« Faire une saison ici, c’est comme en faire deux ailleurs…»

« Donc je leur ai demandé s’ils se foutaient pas de ma gueule, quoi. Ça me rend dingue, parce que ça me fatigue. Quand tu fais une saison ici, c’est comme si t’en faisais deux ailleurs.

ADVERTISEMENT

« Si on fait ça à Montpellier (pour le dernier match la semaine prochaine, ndlr), on prend 40. C’est ça qui me préoccupe. Parce que là, il s’agit pas de prendre un bonus défensif pour gagner le match.

« Tu l’as sentie, la flamme, toi, en première mi-temps ? Pas trop… comme moi. Il y avait pas le barbecue, en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c’était mieux.

« Il faut qu’on arrive à comprendre que les matchs, c’est 80 minutes. J’avais demandé 80 minutes d’acte (…). Mais c’est toute la saison qui est comme ça. Toute la saison. T’es entre deux matchs… t’es absolument pas régulier sur deux matchs, et absolument pas régulier dans un match. Putain mais merde ! C’est pas possible ou quoi ? Tu peux pas jouer le top 6 comme ça. C’est pas possible. C’est pas possible. »