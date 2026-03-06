Les vestiaires trop petits de Murrayfield : Townsend répond à Galthié

L’affaire des vestiaires trop petits de Murrayfield, dénoncée par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, a pas mal fait réagir. Interrogé sur le sujet, le sélectionneur de l’Écosse Gregor Townsend a balayé les critiques.

Lors de l’annonce de l’équipe qui ferait le déplacement à Édimbourg, Galthié s’était laissé à un commentaire acerbe et ironique sur la taille du vestiaire qui les attendait à Murrayfield pour le match du samedi 7 mars. « C’est pour moi le plus petit vestiaire au monde. Ils nous obligent à nous changer dans le couloir », a lancé le sélectionneur des Bleus.

Il a également affirmé que la France avait demandé à utiliser une salle voisine normalement réservée aux médias et aux conférences de presse, mais que cette demande avait été rejetée par les dirigeants du rugby écossais.

« On a beau demander régulièrement s’ils peuvent nous donner la pièce d’à côté, qui est disponible et qui est normalement l’autre partie du vestiaire, mais on ne l’a pas. Donc, on continue à se préparer, à se changer dans le couloir pour un match international. Le vestiaire des arbitres est plus grand. Donc, ça donne le ton… On sait où on met les pieds. »

Le pilier de la discorde

Du côté écossais, on rappelle que ce vestiaire est celui qu’utilise Édimbourg toute l’année et qu’il accueille les équipes visiteuses depuis près de vingt ans. En réalité, Murrayfield traîne déjà une réputation particulière : plusieurs joueurs et observateurs se plaignent depuis longtemps d’un énorme pilier planté au milieu de la pièce, perturbant les causeries et donnant la sensation d’un espace volontairement cassé.

En 2017, juste avant le coup d’envoi du Tournoi des Six Nations, la fédération irlandaise de rugby avait diffusé une vidéo du vestiaire en question avec ce pilier central qui participe subtilement de la guerre psychologique d’avant-match. Hasard ou non, ce jour-là l’Écosse avait gagné 27-22.

Ce pilier, décrit comme une « monstruosité carrelée de vert » sans bénéfice structurel, serait même, selon la légende, un choix délibéré pour gêner les visiteurs, quand le vestiaire du XV du Chardon n’a, lui, aucun obstacle comparable.

Face à ces critiques, Gregor Townsend a choisi de répondre, sans pour autant en faire un sujet central avant France – Écosse. « Je pense que c’est la première fois que l’adversaire se plaint publiquement de notre vestiaire visiteur », a-t-il rétorqué, oubliant volontairement les anciennes polémiques à ce sujet.

« C’est le vestiaire qu’utilise Édimbourg chaque semaine. C’est le vestiaire que toutes les équipes en déplacement utilisent depuis vingt ans. La France a un énorme staff, ce qui, je pense, fait partie du problème. Mais ce n’est pas vraiment mon problème.

« Je ne crois pas que les joueurs s’en inquiètent trop. J’ai connu quelques vestiaires… Je ne citerai pas de noms, mais vous connaissez ceux qui sont très petits. Et cela ne dérange pas vraiment les joueurs. Apparemment, la seule alternative, c’était qu’on leur trouve une autre salle. Apparemment, les médias ont plus de pouvoir que le rugby français… »

Du côté des supporters britanniques, même si chacun connaît l’histoire du pilier – « placé là juste pour em..r les équipes visiteuses » – les commentaires tournent entre la moquerie et le « c’est le jeu ma pauvre Lucette » ; des supporters écossais estiment même que Galthié se « cherche des excuses avant le match ».

D’autres relativisent en rappelant que des vestiaires visiteurs pourris, c’est la norme partout, et que se plaindre des conditions fait partie du jeu. « C’est l’une des raisons pour lesquelles on parle d’avantage du terrain », rappelle un internaute.