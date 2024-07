Les U20 féminines françaises, l’équipe à battre sur le U20 Summer Series

Pour la première fois les U20 féminines vont participer à une compétition internationale et la France fait figure de favorite dans cette nouvelle compétition, le U20 Summer Series organisé par Six Nations Rugby à Parme du 4 au 14 juillet.

En dix jours, chacune des six équipes du Six Nations – France, Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande et Italie – devra disputer trois rencontres, ce qui est une grande première et un véritable défi pour ces équipes jeunes.

Les équipes du Six Nations avaient jusqu’alors participé à un festival pour les U18 en 2022 et 2023, auquel la France avait pris part avec succès. En 2022, la France remportait la toute première édition de ce que l’on appelait alors le Festival européen, après trois victoires contre l’Irlande et l’Angleterre. L’année suivante, la même équipe décrochait le Grand Chelem du Festival des Six Nations en remportant cinq matchs sur cinq. À cette époque, une telle compétition pour cette catégorie d’âge était déjà historique.

Le Summer Series Féminine 2024 est dans la suite logique et, comme l’indique Claire Cruikshank, sélectionneure de l’équipe d’Écosse des moins de 20 ans future adversaire de la France, « l’introduction d’une équipe des moins de 20 ans représente la prochaine avancée majeure pour le rugby féminin. C’est un élément qui a toujours manqué. »

La domination européenne

Ces résultats ont tout de suite fait de la France l’équipe à battre au niveau européen et la dernière rencontre en date face à l’Angleterre le 20 avril dernier à Rouen n’a fait que renforcer ce sentiment.

Avec un score final de 74-0, dont 22-0 à la mi-temps et huit essais marqués en seconde période (dont un triplé de la jeune ailière/arrière internationale Kelly Arbey), l’équipe a obtenu sa 20e victoire sur les 21 dernières rencontres. La dernière fois que l’Angleterre a battu la France à ce niveau remonte à 2011.

« On gagne très largement mais c’est un match très dur, acharné, les contacts sont forts. On ne passait pas comme dans du beurre. On a une opposition qui nous fait face et sur le tournoi qui va arriver, elles vont arriver vraiment remontées. De perdre aussi largement, tu prends un coup dans ton ego et il va falloir beaucoup s’en méfier », anticipe déjà la capitaine Zoé Jean.

Le Crunch sera le troisième et dernier match de la série le 14 juillet. Auparavant l’équipe de France des U20 féminine aura joué le Pays de Galles (4 juillet) et l’Ecosse (9 juillet).

« J’espère que le niveau de jeu amènera à aller encore plus loin, pourquoi pas à un Tournoi des Six Nations qui pourrait arriver plus tôt que prévu, ainsi qu’une Coupe du Monde comme ça se fait chez les garçons », rêve déjà Caroline Suné, manageuse des Bleuettes.

« Pour moi, c’est un tournoi crucial. La qualité du jeu qui sera produit, l’engouement, peut avoir des conséquences. »

En Italie, l’équipe de France pourra compter sur certaines joueuses qui ont depuis fait leurs premiers pas au sein du XV de France féminin telles que l’ailière/arrière Kelly Arbey (2 sélections) et Suliana Sivi (1 sélection) ou bien encore les septistes Lilou Graciet et Cléo Hagel.

Ce groupe puissant a un objectif ambitieux : conserver sa domination sur les autres nations européenne qu’elle cultive depuis quelques années.

« Le Summer Series, je le compare à ce qu’on avait vécu en U18. C’était la première et dans nos têtes on est à jamais les premières ; on a gagné. Et là, ce sera la première fois aussi », indique Zoé Jean, troisième-ligne centre du Stade Toulousain, un club synonyme de suprématie dans le rugby français et européen. Un signe ?