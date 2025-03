Les U20 déterminés avant l’Irlande

En conférence de presse, Noa Traversier et Simeli Daunivucu ont évoqué le choc contre l’Irlande du vendredi 7 mars.

Mathématiquement, la victoire dans le Tournoi des Six Nations n’est pas encore enterrée. Néanmoins, les Bleuets doivent s’imposer sur leurs deux derniers matchs en espérant un faux pas des Anglais, actuellement premiers avec trois points d’avance.

« Dans le Tournoi, tout reste possible. On va plus se concentrer sur nous que sur les autres résultats. On le répète depuis le début : on va essayer de faire une grosse prestation ce week-end et on verra ensuite le résultat de l’Angleterre », confie Simeli Daunivucu.

L’espoir d’une victoire finale passe forcément par Cork, où les Bleuets n’ont jamais gagné. « On n’appréhende pas forcément, mais on sait que l’Irlande a une grosse équipe tous les ans », explique Noa Tavernier.

« C’est une équipe dense mais on appréhende chaque match différemment en fonction des points clés. Le match sera différent de l’Italie car ce sont deux équipes différentes avec différentes cultures. »

Contre l’Italie, justement, les Bleus se sont bien rattrapés après la défaite contre l’Angleterre. Mais la page a vite été tournée.

« Il ne faut pas s’arrêter sur le score de la semaine dernière », reprend le Bayonnais. « C’était une belle performance qui a mis le groupe en confiance mais un gros match nous attend en Irlande. On a validé certains trucs en Italie mais il nous en reste d’autres à confirmer. Il faut basculer sur le gros match qui nous attend en Irlande. »

Cette équipe d’Irlande semble justement moins dominante que l’an dernier, elle qui a perdu 19-3 à domicile contre l’Angleterre puis 20-12 au pays de Galles. Au point d’affirmer que cette génération est moins forte ? Daunivucu refuse catégoriquement ce postulat.

« Il n’y a pas d’équipe d’Irlande moins forte ou quoi que ce soit. Ça reste l’équipe d’Irlande », affirme-t-il.

« On le prend comme un gros match, il ne faut sous-estimer aucun adversaire et on verra comment ça va se passer. On va en Irlande pour gagner et bien finir le Tournoi. »

« Il faut aussi faire abstraction des scores. Chaque match a été un gros match de leur part », ajoute Noa Traversier.

« Il y a eu beaucoup de contenu. Sur tous les matchs, l’Irlande a proposé beaucoup de jeu. Si l’on ne tient pas compte des scores, on retient que c’est une équipe qui est forte. »

Pour s’imposer, les jeunes Français devront montrer l’allant offensif affiché en Italie. « Contre l’Angleterre, on a été assez timide derrière et on n’a pas beaucoup proposé », regrette Daunivucu.

« On a tenté de rebondir contre l’Italie pour prendre des initiatives et jouer, même dans notre camp. On a pris énormément de plaisir et c’est le principal. Maintenant, il faut faire pareil contre l’Irlande ce week-end. »