Les enjeux de l'avant-dernière journée de Pro D2

Si la place de n°1 est toujours réservée par Vannes, malgré sa défaite à Aix en ouverture jeudi 7 mai, et celle de lanterne rouge et de relégué promise à Carcassonne, un dernier billet reste à attribuer pour la phase finale de Pro D2, entre Brive et Agen, alors que Béziers et Biarritz vont s’affronter pour le maintien.
Sixième, avec sept longueurs d’avance sur les Agenais, à deux journées de la fin de la phase régulière, le CAB est en position très favorable, avec un déplacement a priori facile à Carcassonne. Une victoire vendredi 8 mai, et c’en serait fini des espoirs de qualification du SUA, quel que soit son résultat à domicile contre Soyaux-Angoulême (9e) et après sa défaite lors de la journée précédente contre Oyonnax.
L’occasion manquée de Vannes
En ouverture de cette 29e journée jeudi soir, le choc entre Provence Rugby (3e avant le coup d’envoi) et le leader vannetais a eu des allures de répétition entre deux équipes qui vont se battre pour la montée en Top 14.
La victoire (34-31) était obligatoire pour les Aixois pour leur assurer au moins un barrage à domicile, avant de se déplacer chez Valence-Romans (4e) lors de la dernière journée. L’ogre breton (avec désormais 111 pts) a vécu sa cinquième défaite de la saison et ne peut plus viser le record de points (117) du LOU en 2013-2014 et 2015-2016.
En attendant le choc Béziers v Biarritz
Derrière Vannes, Provence Rugby (2e), Colomiers (3e), Valence-Romans (4e) et Oyonnax (5e) sont eux aussi déjà assurés de disputer la phase finale.
Dans le bas du tableau, Béziers (14e, 48 pts) et Biarritz (13e, 49 pts) s’affronteront dans l’Hérault pour assurer leur maintien. Le vainqueur de ce choc entre deux multiples champions de France élite (11 titres pour l’ASB, cinq pour les Basques) sera garanti de rester en Pro D2, en cas de défaite, très probable, de l’actuel barragiste, Mont-de-Marsan (15e, 46 pts), à Colomiers.
