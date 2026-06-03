La Champions Cup bouclée, la Challenge Cup encore en suspens pour la saison prochaine

La saison régulière touche à sa fin. Samedi 6 juin, le Top 14 disputera sa 26e et dernière journée. En parallèle, la finale de Pro D2 entre le RC Vannes et Provence Rugby, au Stade Ernest-Wallon de Toulouse, déterminera laquelle des deux équipes jouera en championnat européen la saison prochaine.
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L’Europe déjà à moitié dessinée
Huit clubs de Top 14 sont d’ores et déjà assurés de disputer la prochaine Investec Champions Cup : le Stade Toulousain, Montpellier Hérault Rugby, le Stade Français Paris, la Section Paloise, le Racing 92, l’Union Bordeaux Bègles, l’ASM Clermont Auvergne et le Stade Rochelais. Le top huit est bouclé. Toulon, neuvième avec huit points de retard, ne peut plus les rejoindre.
Côté EPCR Challenge Cup, quatre équipes ont également composté leur billet : le RC Toulon, le Lyon Olympique Universitaire, le Castres Olympique et l’Aviron Bayonnais. Mais une place reste en suspens, et elle concerne directement l’USAP.
Treizième du classement, l’USAP jouera l’access match contre le vainqueur de la finale de Pro D2 le 14 juin. Un duel à tout perdre : en cas de défaite, Perpignan perdrait non seulement sa place en Top 14, mais aussi sa qualification européenne pour la saison prochaine.
À Toulouse ce week-end, le RC Vannes et Provence Rugby se disputeront bien plus qu’un titre de champion de Pro D2. Le vainqueur montera en Top 14 et accèdera directement à la Challenge Cup. Relégué la saison dernière, Vannes rêve de retrouver l’élite et la scène européenne tandis que Provence Rugby n’a jamais connu les compétitions continentales. Une première historique est à portée de main.
Même le perdant conserve une chance. Le finaliste malheureux disputera l’access Match face à l’USAP. Une victoire dans ce barrage lui ouvrirait les mêmes portes : Top 14 et Challenge Cup. Rien ne sera définitivement tranché avant ce dernier acte.
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