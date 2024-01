JO : l’exemple de Dupont ne sera pas suivi par les Blacks

Le plus grand événement sportif du monde a peut-être attiré le meilleur joueur du monde vers un switch provisoire à sept, mais Clark Laidlaw, le nouvel entraîneur des Hurricanes et ancien sélectionneur des All Blacks 7s, affirme qu’il ne faut pas s’attendre à ce que des personnalités du rugby néo-zélandais suivent l’exemple d’Antoine Dupont.

Dupont a récemment rejoint l’équipe de France de rugby à sept avant ce qui devrait être ses débuts sur le circuit mondial de rugby à sept à Vancouver le mois prochain.

L’ancien capitaine des Wallabies, Michael Hooper, est en passe de faire ses débuts lors du HSBC SVNS de Perth à la fin du mois en Australie. Les deux joueurs sont impatients de montrer ce qu’ils savent faire et de trouver leurs marques dans le rugby avant les Jeux olympiques de juillet.

La décision d’Antoine Dupont de quitter provisoirement le navire du XV de France alors qu’il semble au sommet de sa forme, malgré l’attrait évident de participer aux Jeux olympiques à domicile, en a surpris plus d’un.

L’argent se trouve dans le XV

« Est-ce que ça m’étonne ? Probablement », a déclaré Laidlaw à Stuff. « Les Jeux olympiques sont le plus grand événement sportif au monde.

« Je pense souvent que la Nouvelle-Zélande est le seul pays où les joueurs peuvent faire les deux et vraiment gagner une Coupe du monde à XV et l’or olympique en rugby à sept, et je suis sûr qu’il y a quelques jeunes joueurs qui commencent à penser comme ça.

« Mais pour être tout à fait honnête, l’argent se trouve dans le XV. La possibilité de jouer [dans des clubs] au Japon et en France est offerte par le XV, et ça ne va pas changer. Il y aura probablement quelques joueurs de plus qui choisiront d’essayer de faire les deux. »

Une opportunité tous les quatre ans

Selon Laidlaw, le fait que la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux olympiques soient tous deux des tournois qui arrivent tous les quatre ans devrait rendre la possibilité de jouer dans les deux versions du rugby plus attrayante pour les joueurs.

« Le cycle fonctionne en fait assez bien parce que si vous êtes un All Black confirmé, vous participez à la Coupe du monde et l’année suivante, ce sont les Jeux olympiques, et certaines des stars françaises vont passer à autre chose et essayer de remporter les Jeux olympiques à domicile.

« J’aimerais penser qu’à l’avenir, les joueurs feront ça, mais en fin de compte, dans les pays de rugby traditionnels, ils considèrent toujours le XV comme le summum.

« Il est certain qu’avant Tokyo, nous en avons parlé à un certain nombre de joueurs, mais c’est beaucoup d’énergie et d’efforts, et il y a aussi le revers de la médaille : pour chaque joueur qui s’engage, il y a un joueur dans votre équipe qui ne fait pas partie de l’équipe olympique.

« Si les joueurs s’engagent pour les bonnes raisons et pour la bonne durée, c’est positif. Mais les intégrer à la dernière minute, je n’en suis pas fan, parce que le lendemain des Jeux olympiques, le soleil se lève et vous retournez sur le World Series. »

Le contre-exemple de Caleb Clarke

Un certain nombre de All Blacks ont passé du temps sur le circuit du rugby à sept avant d’atteindre leur apogée au XV. Des joueurs comme les frères Ioane, Ardie Savea, Sonny Bill Williams et, plus récemment, Caleb Clarke.

Clarke est un joueur qui ne manque pas de talent, mais à l’approche des Jeux Olympiques de Tokyo, Laidlaw avait choisi de sélectionner le jeune ailier des Blues en tant que réserviste.

« Nous avons eu l’impression de ne pas avoir eu assez de contacts avec Caleb tout au long de l’année, car c’est un joueur de rugby à sept et un joueur de rugby remarquable, et lorsqu’il nous a quittés, il a pris son envol et est devenu un All Black.

« Nous avons tiré beaucoup d’enseignements sur le contact que nous avons avec le joueur, sur ce que nous faisons lorsqu’il est en transition pour qu’il retrouve plus rapidement sa vitesse de croisière. Lorsque nous avons revu ce processus, nous avons senti que c’était de notre faute, pas de celle de Caleb.

« D’autres joueurs ont surgi, capables de jouer un rôle similaire pendant le temps qu’il a passé en Super Rugby, et c’est ce que je veux dire à propos de la transition. »

Une aubaine pour le rugby français

En ce qui concerne la transition d’Antoine Dupont, Laidlaw estime qu’il n’y a pas de limites pour un joueur du talent du demi de mêlée. Et, après une Coupe du Monde de Rugby qui a vu le visage de Dupont placardé sur tous les bâtiments de Paris à Marseille, la présence de la vitrine du rugby ajoute encore plus de piquant à l’événement.

« Si l’on prend les cinq meilleurs joueurs du monde, il en fait partie, n’est-ce pas ?

« C’est un joueur de rugby extraordinaire et je ne vois pas comment il pourrait ne pas être bon au rugby à sept aussi, surtout s’il s’engage sur l’année avec la France.

« C’est énorme pour le rugby et pour les Jeux olympiques. Je suis sûr que les équipes de marketing en France vont se frotter les mains. »