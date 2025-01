Grégory Alldritt : « Mon corps est de nouveau d’attaque »

Grégory Alldritt va mieux et le fait savoir. Son remède : avoir pu prendre du temps pour lui. « Là, sur les dernières semaines, j’ai plutôt été égoïste, je me suis plutôt occupé de moi et ça a plutôt bien marché ; j’ai pris un petit peu plus de temps pour moi », confie-t-il dans une interview à L’Équipe.

Besoin d’un break

Au lendemain de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, il avait éprouvé le besoin de couper. Deux mois de repos pour se remettre les idées à l’endroit et le corps en place. Ont suivi dix mois qui n’ont pas été à la hauteur des attentes et de ses propres standards.

ADVERTISEMENT

Lors des Autumn Nations Series, son statut de cadre avait même été remis en cause, se retrouvant écarté du groupe contre l’Argentine pour le dernier match de la tournée de novembre. Un coup dur pour celui qui avait été désigné capitaine lors du Tournoi des Six Nations 2024 en l’absence d’Antoine Dupont.

Le sélectionneur Fabien Galthié avait expliqué : « Il y a une volonté de créer l’émulation pour certains et de la régénération pour d’autres. On ne s’arrête pas à cette tournée d’automne. Il y a une vision : il y a le Tournoi en 2025 avec un déplacement en Irlande et en Angleterre ; derrière, il y aura la Coupe du Monde en Australie. Gregory Alldritt a participé aux deux victoires précédentes. Il est un leader, un joueur exemplaire que l’ensemble des joueurs a envie de suivre. Il reviendra, évidemment. »

Des hauts et des bas

La première partie de la saison avec le Stade Rochelais a été un peu chaotique, mais l’équipe s’est accrochée pour figurer dans le Top 6. « J’ai rarement eu de passe compliquée. L’année 2024 a été vraiment faite avec des hauts et des bas. Finalement, ça m’a fait du bien et je pense que ça peut être aussi bénéfique pour tout le monde », indique le troisième-ligne centre aux 51 sélections.

« 2024 a été une année hyper enrichissante. On fera le bilan à la fin de ma carrière mais je pense que j’attaque 2025 plus fort et différemment que les autres années.

« Je pense qu’il y a eu une grosse part physique. Là, j’ai travaillé physiquement. Je suis revenu à un niveau supérieur, ce qui n’était pas le cas sur la fin de saison dernière et sur le tout début de celle-ci. Il a fallu digérer beaucoup de choses… je pense que mon corps a beaucoup subi. Et maintenant, il est de nouveau d’attaque. »

D’attaque pour 2025

D’attaque pour la suite de la Champions Cup ; La Rochelle domine la Poule 2 à égalité avec le Leinster Rugby que les Maritimes rencontreront le 11 janvier à Marcel-Deflandre. D’attaque pour la suite du Top 14 où ils pointent à la 6e place (36 points), à deux points de Bayonne après huit victoires et six défaites en 14 journées.

La Rochelle Leinster Toutes les stats et les données

D’attaque enfin au cas où Galthié ferait appel à lui pour le Tournoi des Six Nations. « Je n’ai qu’une envie, c’est d’être dimanche à 16 heures. Le reste, on l’abordera en temps et en heure », dit-il.

« On verra si j’ai la chance d’être à Marcoussis, ça fait quatre ans que je tiens ce discours et c’est important. C’est comme ça qu’on se rend compte qu’il est toujours spécial d’y monter. Mais si je suis convoqué, j’irai avec un grand sourire et une belle détermination. En quatre ans, j’ai toujours dit que tout peut se passer (en équipe de France), que personne n’est installé. C’est bien le cas. »

ADVERTISEMENT