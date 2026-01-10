Géorgie : la fédération officialise le ticket Broncan - Bortolami

La fédération géorgienne de rugby a officialisé samedi 10 janvier 2026 l’arrivée du Français Pierre-Henry Broncan comme sélectionneur de l’équipe nationale et du Black Lion, la franchise géorgienne. Comme révélé par RugbyPass dès le 6 janvier, soit deux jours avant que le technicien ne l’annonce lui-même en conférence de presse, l’arrivée de Broncan à Tbilissi n’interviendra qu’au terme de la saison de Pro D2 dans laquelle le futur sélectionneur est engagé en tant qu’entraîneur du CA Brive.

D’ici là, l’Italien Marco Bortolami, ancien entraîneur chef des Sale Sharks, occupera le rôle de sélectionneur par intérim jusqu’en juin. Il restera ensuite dans le staff comme responsable des avants, aux côtés de Broncan, afin de garantir une forme de continuité tout en préparant la montée en puissance vers 2027.

Bortolomi a déjà entamé son intérim

Les débuts de Bortolami à la tête du Black Lion n’ont d’ailleurs pas tardé et ont eu lieu le 10 janvier, contre Montauban, dans le cadre de la troisième journée de Challenge Cup. Une entrée en matière réussie puisque les Géorgiens ont battu la lanterne rouge du Top 14, 31-28.

« Bortolami conduira également les Lelos lors du Rugby Europe Championship, prévu entre février et mars. En phase de groupes, la Géorgie affrontera la Suisse et les Pays-Bas à l’extérieur les 8 et 15 février, puis recevra l’Espagne à Tbilissi le 21 février. Les demi-finales sont programmées les 7 et 8 mars, et les finales auront lieu le 15 mars à Madrid », indique la fédération géorgienne dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, c’est le CA Brive qui avait confirmé le départ de Pierre-Henry Broncan, son entraîneur chef depuis deux saisons. « Nous sommes déçus de son départ mais nous lui souhaitons une pleine réussite dans ce nouveau projet. D’ici là, nous savons qu’il donnera le maximum pour mener le CA Brive à la qualification en phases finales », a réagi Thierry Blandinières, Président du CA Brive.

« Mon passage au CA Brive restera une étape marquante de mon parcours, et je souhaite conclure cette mission de la meilleure des manières… »

« Bien qu’un nouveau défi sportif m’attende à l’issue de la saison, mon engagement reste total pour mener cette aventure jusqu’au bout et atteindre ensemble les objectifs fixés. Mon passage au CA Brive restera une étape marquante de mon parcours, et je souhaite conclure cette mission de la meilleure des manières », a ajouté Broncan qui a eu l’occasion de côtoyer lors de son passage en Corrèze trois internationaux géorgiens : Kote Mikautadze, Vakhtang Abdaladze et Giorgi Shvelidze.

Clin d’oeil de l’histoire, Henry, le papa de Pierre-Henry âgé de 81 ans aujourd’hui, avait été consultant de la Géorgie lors de la Coupe du Monde de Rugby 2007.