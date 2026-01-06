Marco Bortolami assurera l'intérim de la Géorgie en attendant Pierre-Henry Broncan

Suite au départ de Richard Cockerill début décembre, la Géorgie a enfin trouvé son nouvel entraîneur. Il s’agit du Français Pierre-Henry Broncan, jusqu’alors entraîneur de Brive. À 51 ans, il s’apprête à s’engager pour deux ans, avec en ligne de mire la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, qu’il dirigera à la tête des Lelos, avec une option pour prolonger l’aventure si les résultats suivent.

Sous les ordres de Cockerill, la Géorgie (13e) avait échoué à franchir un cap décisif, c’est à dire à passer devant le Japon (12e) au classement mondial World Rugby. Surtout, la fédération a jugé que la progression de l’équipe nationale depuis la Coupe du Monde de Rugby 2023 restait insuffisante. D’où le changement de cap instauré au lendemain du tirage au sort de Australie 2027.

Une pige avec les Wallabies

Ancien demi de mêlée devenu entraîneur, Broncan a passé plus de quinze ans sur les terrains à jouer avant de passer de l’autre côté en 2006 à Blagnac. Suivront plusieurs expériences à la tête de clubs de Pro D2 (Auch, Stade Aurillacois, Colomiers, Tarbes…). Sa carrière prend une autre dimension lorsqu’il rejoint le Stade Toulousain comme responsable de la défense de l’équipe première entre 2015 et 2018, au cœur d’un environnement où l’exigence est permanente.

En 2020, il est appelé à Castres pour succéder à Mauricio Reggiardo, l’actuel manager du SU Agen. Il y passera trois années intenses, avant une parenthèse courte mais symbolique auprès des Wallabies d’Eddie Jones pour préparer France 2023. Une pige, puis un retour en France : Broncan accepte de prendre en main Brive, relégué en Pro D2, avec l’ambition de relancer un club historique.

Marco Bortolami va assurer l’intérim

Son arrivée à la tête de la Géorgie ne sera effective qu’après la fin de la saison de Pro D2. D’ici là, un autre technicien est chargé d’assurer la transition. L’Italien Marco Bortolami, ancien entraîneur chef des Sale Sharks, occupe le rôle de sélectionneur intérimaire jusqu’en juin. Il restera ensuite dans le staff comme responsable des avants, aux côtés de Broncan, afin de garantir une forme de continuité tout en préparant la montée en puissance vers 2027.

Pierre-Henry Broncan deviendra ainsi le deuxième Français à diriger la sélection géorgienne, après le regretté Claude Saurel, en poste entre 1997 et 2003. L’accord prévoit aussi la possibilité de prolonger de deux années supplémentaires si les Lelos réalisent une Coupe du monde 2027 convaincante.

D’ici là, la Géorgie s’apprête à défendre son titre lors du prochain Rugby Europe Championship, avec un vrai rival annoncé : l’Espagne, bien décidée à bousculer la hiérarchie. La campagne des Lelos doit s’ouvrir le 8 février, dans un contexte de transition sportive mais avec des attentes élevées.

