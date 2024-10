Gaëlle Mignot : « On ne se cache pas derrière cette victoire »

Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu le staff sourire après un match sur le terrain et échanger, en toute légèreté, avec les joueuses. Sur la pelouse du Langley Events Centre samedi 5 octobre, la victoire sur les Etats-Unis (14-22) a fait beaucoup de bien à l’équipe de France.

Depuis la victoire contre le Pays de Galles dans le Tournoi des Six Nations féminin le 21 avril, les Bleues avaient enchaîné trois défaites en six mois : deux fois contre l’Angleterre, puis une fois contre le Canada, la semaine précédente.

USA Womens France Womens Toutes les stats et les données

« Aujourd’hui le principal objectif est acquis », soupire le co-sélectionneur David Ortiz. « On s’est retrouvé sur certains secteurs où on avait failli la semaine dernière. C’est important parce que c’est ce qui représente l’âme du groupe.

« On avait besoin de se resserrer sur ce genre de choses. Satisfaction et malgré tout on sait qu’on a encore pas mal de choses à régler, à travailler. C’est une première pierre qui va nous permettre de continuer de construire. »

« Là, on s’est focalisé un peu plus pour se retrouver, nous individuellement, sur nos performances, ce qui nous a manqué un peu la semaine dernière », enchaîne la co-capitaine Marine Ménager.

« Le discours d’après-match est toujours plus simple après une victoire. On a eu une très bonne défense. On voulait absolument montrer un autre visage après le week-end dernier. »

Une fébrilité en début de rencontre

Pourtant, le match a été long à se lancer côté français, touché par une fébrilité qu’on ne lui connaît que rarement. Le premier quart d’heure a vu de mauvaises transmissions et bon nombre de ballons tombés.

Synthèse du match 0 Coups de pied de pénalité 1 2 Essais 3 2 Transformations 2 0 Drops 0 174 Courses avec ballon 114 3 Franchissements 6 14 Turnovers perdus 16 7 Turnovers gagnés 6

« Cette petite fébrilité, c’est dû en partie à la performance du week-end précédent. Ça nous a impacté », admet Marine Ménager. « On avait besoin peut-être de se rassurer sur le début de match qu’on n’a pas réussi à faire.

« Malgré ces ballons tombés, on a voulu rester sur notre ADN qui est de jouer, de faire des offloads. On n’a pas voulu tricher, mais respecter notre état d’esprit. Je suis très fière du groupe. Quand on a un peu moins confiance, sur les premiers ballons, on s’expose plus à avoir des ballons tombés ou des connexions moins bonnes que d’habitude. Ce match va nous faire du bien et va nous permettre de reprendre confiance en nous. »

Pour le staff, cette fébrilité, comme ces maladresses récurrentes, font partie des points à corriger rapidement. « Sur l’ensemble, on ne va pas se voiler la face, le match est mitigé à différents niveaux », analyse à chaud David Ortiz.

« On a pas mal de satisfaction sur la partie défensive et conquête. Mais on a manqué de précision sur la partie offensive. Ça reste notre ADN, notre projet, tout le monde s’inscrit dedans. On est encore perfectible sur certains détails.

« On a besoin de se retrouver, retrouver nos automatismes pour finir de passer ces balles-là. On s’est créé des occasions de marque, maintenant il faut arriver à finir les coups et faire en sorte que la marque nous permette d’enchaîner plus vite le score. »

« Tout n’est pas encore parfait », poursuit Gaëlle Mignot. « Ce jeu au pied est aussi à l’image de ce qu’on a fait : des moments où il y a des scories, des choses qui ne fonctionnent pas. On ne se cache pas derrière cette victoire. On voulait retrouver le sourire avec la victoire, mais aujourd’hui on a encore du pain sur la planche. »

Autre exemple qui vient corroborer les premiers constats. Après une bonne première période sur le plan de la discipline, les Bleues ont progressivement dévié de leur chemin, se mettant à la faute, mais sans encaisser de carton.

« On vire à la pause avec deux fautes, c’est un secteur qu’on avait ciblé, sur lequel on avait mis le gros focus. On voulait faire un match plein à 15 », confirme Gaëlle Mignot.

« Ça faisait plusieurs matchs que l’indiscipline nous coûte cher avec des cartons ; sur ce point, ça a été acquis. A un moment donné, les 20 dernières minutes, les filles des USA ont repris le rythme du match, ont repris de l’avancée. Et cette avancée génère des fautes. Il faut qu’on soit capable de gérer mieux ces moments-clés des matchs pour pouvoir enchaîner ces grosses performances. »

La semaine prochaine sera le point d’orgue avec ce choc attendu contre les Black Ferns.